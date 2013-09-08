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وزير الآثار: "اليونسكو" تقدم الخبرة والاستشارات الفنية فقط

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وزير الآثار: "اليونسكو" تقدم الخبرة والاستشارات الفنية فقط وزير الآثار: "اليونسكو" تقدم الخبرة والاستشارات الفنية فقط

كتب : أ ش أ منذ 25 دقيقة

أكد الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار، أن منظمة اليونسكو لا تقدم مبالغ مالية، موضحا أنها تقدم الخبرة والاستشارات الفنية فقط.

وقال وزير الآثار ـ في مقابلة مع التليفزيون المصري مساء أمس إن متحف الحضارة هو مشروع ضخم اكتمل العمل به، ولم ينقصه إلا القليل، مشيرا إلى أنه يسعى إلى إطلاق حملة دولية لاستكمال متحف الحضارة.

وكشف وزير الآثار، أن المتحف المصري بالتحرير أدرج بقائمة المباني الأثرية، مشيرا إلى أنه سيتم تطوير المتحف بالكامل، موضحا أنه يسعى حاليا إلى إعادة محيط المتحف إلى ما كان عليه، كاشفا أن فرنسا وألمانيا ستساعدان في تطوير المتحف المصري.

وحول التعديات على المناطق الأثرية، كشف وزير الآثار أن هناك خطة أمنية تعمل حاليا على إنهاء تلك التعديات التي وقعت على المناطق الأثرية، موضحا أن التعديات حدثت بالبناء أو الزراعة أو الحفر، مؤكدا أن المشكلة الأكبر التي تواجه الوزارة هي الحفر خلسة.

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