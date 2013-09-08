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مصر تقترب من التصنيف الثاني في قرعة التصفيات بعد مباريات السبت

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مصر تقترب من التصنيف الثاني في قرعة التصفيات بعد مباريات السبت مصر تقترب من التصنيف الثاني في قرعة التصفيات بعد مباريات السبت

اقتربت من الدخول في التصنيف الثاني للمنتخبات المتأهلة للمرحلة النهائية من تصفيات مونديال 2014 قبل قرعة الجولة الختامية بعد نتائج مباريات يوم السبت.

وتقام المرحلة الأخيرة بنظام مباراتين ذهابا وإيابا، حيث يتأهل الفائز مباشرة إلى المونديال.

وتعتمد قرعة المرحلة النهائية التي تقام بين عشرة منتخبات على تصنيف الاتحاد الدولي عن شهر سبتمبر والذي سيصدر يوم الخميس المقبل، وهو الذي سيقسم على أساسه الفرق المتأهلة لتصنيفين أول وثاني كل منهما يلاقي الأخر في الجولة الختامية.

مصر تحتل المركز الـ11 إفريقيا برصيد 544 نقطة في تصنيف الفيفا بحسب شهر أغسطس، وترتيب الفراعنة من ضمن المنتخبات التي اقتربت من التأهل سيضعها في التصنيف الثاني حتى الآن.

وما أسفرت عنه مباريات يوم السبت، يقرب مصر من التصنيف الثاني بغض النظر عن نتيجة مباراة غينيا يوم الثلاثاء في الجولة الختامية للمجموعة السابعة التي تأهل عنها الفراعنة.

وضمن متصدري التصنيف من قارة إفريقيا تأهلهم إلى المرحلة النهائية بعد مباريات الجولة السادسة التي حسمت مصير 4 مجموعات.

فقبل يوم السبت ضمن منتخبي كوت ديفوار وغانا والجزائر التأهل للمرحلة النهائية، وهم متصدري التصنيف الإفريقي لشهر أغسطس حيث يحتل الأفيال المرتبة 18 عالميا وبعدهم النجوم السوداء في المركز الـ24، ويأتي محاربو الصحراء في المركز 34 عالميا والرابع إفريقيا.

وتبعهم منتخب نيجيريا الذي فاز على مالاوي يوم السبت 2-0، ويقع النسور في المرتبة الـ35 عالميا والخامسة إفريقيا.

كما حقق منتخب الرأس الأخضر المفاجأة وأقصى تونس من التصفيات بالفوز في رادس 2-0، وهو يحتل المرتبة الـ36 عالميا والسادسة إفريقيا.

واستغلت بوركينا فاسو تعثر جمهورية الكونجو وفازت على الجابون 1-0، لتتأهل للمرحلة النهائية في المركز الـ48 عالميا والسابع إفريقيا.

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