ملف - تأهل الكبار للمرحلة النهائية من التصفيات.. وتونس تودع

أسفرت مباريات السبت من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لمونديال 2014 عن تأهل منتخبات نيجيريا وبوركينا فاسو وإثيوبيا إلى المرحلة النهائية.

وتسهيلا على زوار FilGoal.com، يقدم الموقع ملف يضم تغطية مباريات يوم السبت كاملة.

وحسمت إثيوبيا التأهل في صدارة المجموعة الأولى بعد الفوز على إفريقيا الوسطى 2-1.

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وحققت الرأس الأخضر المفاجأة وفازت على تونس في رادس 2-0، وتأهلت عن المجموعة الثانية.

الرأس الأخضر تصعق تونس وتتأهل على حسابها

واستغلت بوركينا فاسو تعثر جمهورية الكونجو وفازت على الجابون 1-0، لتتأهل في صدارة المجموعة الخامسة.

انتفاضة بوركينا تكتمل بالتأهل على حساب الكونجو

واقتنصت نيجيريا بطاقة التأهل عن المجموعة السادسة بعد الفوز على مالاوي 2-0.

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وتأهلت السنغال للمرحلة النهائية من التصفيات في صدارة المجموعة العاشرة بعد الفوز 1-0 على أوغندا.

السنغال تتأهل للمرحلة النهائية من التصفيات على حساب أوغندا

وتعادلت كوت ديفوار مع ضيفتها المغرب 1-1، بعدما ضمنت التأهل عن المجموعة الثالثة منذ الجولة الماضية.

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