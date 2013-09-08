ابنة رئيس مخابرات القذافي تصل مطار "سبها" لتسليمها إلى أهلها

كتب : الأناضول منذ 29 دقيقة

ذكرت مصادر أمنية ليبية أن العنود، ابنة رئيس جهاز مخابرات النظام الليبي السابق عبد الله السنوسي، وصلت مساء أمس إلى مطار سبها جنوبي البلاد، حيث كانت في استقبالها أسرتها، وذلك بعد إنقاذها من محاولة اختطاف من قبل مسلحين مجهولين الأسبوع الماضي.

وقالت المصادر إن قوة من سرية الإسناد الأمني التابعة لوزارة الداخلية تقوم بعملية تسليم العنود إلى أهلها، وذلك تحت إشراف بعثة الصليب الأحمر في ليبيا بعد وصول ابنة السنوسي جوا من مطار العاصمة طرابلس إلى مدينة سبها.

وأثارت محاولة اختطاف العنود أزمة قبلية حادة، حيث توعدت قبيلة المقارحة، الذي ينتمي إليها السنوسي، برد قوي ما لم يتم إطلاق سراح ابنتهم، محملين المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت) والحكومة الانتقالية المسؤولية.

وخلال الأيام الماضية، أغلق شباب غاضبون الطريق الرابطة بين جنوب ليبيا وشمالها بالعاصمة طرابلس؛ احتجاجا على اختطاف ابنة رئيس مخابرات العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، فيما أغلق آخرون محطة للكهرباء التي تعمل لضخ مياه النهر الصناعي للعاصمة، وهي المغذي الرئيسي للمدينة بالمياه.

وكان رئيس الوزراء الليبي علي زيدان تعهد أمس بتسليم العنود إلي أهلها خلال يوم واحد، وذلك بعد تزايد الضغوطات القبلية بضرورة تسليمها بعد انتهاء مدة محكوميتها بالسجن؛ بتهمة دخولها البلاد بجواز سفر مزور.