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مجموعة "أو.إم.فى" النمساوية توقف إنتاج النفط فى ليبيا

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مجموعة "أو.إم.فى" النمساوية توقف إنتاج النفط فى ليبيا مجموعة "أو.إم.فى" النمساوية توقف إنتاج النفط فى ليبيا

طرابلس (أ. ش. أ)

أعلنت مجموعة "أو.إم.فى" النمساوية للنفط والغاز، وقف إنتاجها فى ليبيا بعد اتساع نطاق الاحتجاجات المسلحة لتصل إلى المناطق التى تعمل فيها الشركة، بالإضافة إلى احتجاجات حراس المنشآت النفطية والعاملين.

وقال متحدث باسم الشركة فى تصريح صحفى – "أوقفت" أو.إم.فى " إنتاجها فى ليبيا – الذى لم يتأثر كثيرا بأحداث الأسابيع القليلة الماضية، بعد أن امتدت الأحداث إلى غرب البلاد"، مشيرا إلى أننا نترقب الوضع عن كثب.

يذكر أن الاعتصامات الفئوية بالعاصمة الليبية بمناطق إنتاج النفط زادت خلال الفترة المقبلة، مما أدى إلى نقص إنتاج النفط وتأثر الشركات المنتجة.

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