أسقف هولندا يقود أكبر خطة توسيع للكنائس القبطية بالمهجر

وافق قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة الأرثوذكسية على أكبر خطة توسيع للكنيسة القبطية بالمهجر وبالأخص الكنيسة القبطية فى هولندا.

تقدم الأنبا أرسانى أسقف الكنيسة القبطية بهولندا بأكبر خطة توسيع لأسقفية هولندا للأنبا تاوضروس، حيث وافق على شراء عدة مبان لكنائس جديدة.

وقالت الكنيسة القبطية ستقوم بشراء كنائس جديدة فى منطقتى شرق هولندا والجنوب الغربى لهولندا، كما ستقوم بإجراء توسعات فى ثلاثة كنائس هم كنيسة مارمرقص بمدينة لاهاى والتوسيع سيكون فى ضم الحديقة الغربية إلى صحن الكنيسة وتوسيع كنيسة مارجرجس فى أوترخت.

وتابعت الكنيسة القبطية أن الأنبا أرسانى سيقوم بإزالة مبانى الخدمات المجاورة كنيسة الملاك والأنبا انطونيوس بايندهوفين وإحلال مبنى عصرى حديث محله كما ستقوم بمشروع.

وأكدت الكنيسة القبطية أن الأنبا أرسانى سيقوم بشراء مبنى مجاور لكنيسة العذراء مريم كبرى الكنائس الموجودة بهولندا وشراء أرض لوقوف سيارات الكنيسة فى أمستردام بدراسة.

وأشارت الكنيسة القبطية إلى أنه يتم دراسة شراء مساحة من الأرض تبلغ 10 آلاف متر مربع وعليها قصر فخم يحوى 12 غرفة وبعض المرافق بخلاف مبنى مخزن يصلح تحويله إلى عدد من الغرف والقاعات، وتحويل هذا القصر إلى بيت خلوة للكنيسة بهولندا، وتقع هذه الأرض فى شمال هولندا بالقرب من الحدود مع ألمانيا.

وأوضحت الكنيسة أن الأنبا أرسانى سيقوم بتدعيم خدمة الكهنوت بهولندا، فقام بالاتفاق مع القس يوحنا صابر من إيبارشية شبرا الخيمة للخدمة فى هولندا.