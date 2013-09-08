خطابات شكر من المصريين فى سيدنى للسعودية والكويت والإمارات والبحرين

وجه عدد من قيادات الجالية المصرية فى سيدنى خطابات شكر إلى سفارات المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات والبحرين، تقديراً لمواقف دولهم الداعمة لمصر حكومة وشعباً فى مواجهة الضغوط التى تعرضت لها على المستويين الإقليمى والدولى، عقب تعبير الشعب عن إرادته الحرة فى 30 يونيو الماضى.

قال الإعلامى كمال إبرام مسئول إذاعة صوت الجالية فى أستراليا، فى تصريحات صحفية، إن ممثلى عدد من الجمعيات المصرية أكدوا خلال لقائهم مع السفير أيمن كامل القنصل العام فى سيدنى على امتنان المصريين فى الخارج إزاء الدور الإيجابى الذى قام به كل من خادم الحرمين الشريفين وأمير دولة الكويت ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس دولة البحرين الذين أظهروا خلاله عمق العلاقات الأخوية التى تربط الشعب المصرى وشعوب هذه الدول الشقيقة وتأييد قادتها لتطلعات أبناء مصر المشروعة نحو الحرية والديمقراطية.

وفى هذا السياق أشار السفير أيمن كامل قنصل عام مصر فى سيدنى بأستراليا إلى أن الجالية فى سيدنى قد أبدت اهتماماً ملحوظاً بالشأن السياسى المصرى منذ ثورة ٢٥ يناير المجيدة، والتى أدت إلى تنامى شعور كافة المواطنين المصريين فى الداخل والخارج بالانتماء والمواطنة.