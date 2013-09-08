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خبير أمنى يقترح انتخاب طلاب وتدريبهم للتصدى لمظاهرات الإخوان بالجامعة

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خبير أمنى يقترح انتخاب طلاب وتدريبهم للتصدى لمظاهرات الإخوان بالجامعة خبير أمنى يقترح انتخاب طلاب وتدريبهم للتصدى لمظاهرات الإخوان بالجامعة

أكد اللواء عبد الرحمن سيد الخبير الأمنى، أن الفترة القادمة والتى ستشهد بدء الدراسة، ستحاول جماعة الإخوان المسلمين الاحتشاد داخل الحرم الجامعى واجتذاب عدد من الطلاب إلى صفوفهم لافتا إلى أمر إلغاء الحرس الجامعى سيؤثر سلبا على الوضع الأمنى داخل الجامعة.

واقترح عبد الرحمن أن تنتخب إدارة الجامعة مجموعة من الطُلاب ليقوموا بدور الحرس الجامعى وأن يكون له صلاحيات حقيقية، لردع المخربين أثناء وقت المظاهرات من بين صلاحياتهم القدرة على حرمان الطُلاب من دخول الامتحان.

وأضاف الخبير الأمنى لــ"اليوم السابع": يجب أن يتم تدريب هؤلاء الطلاب المنتخبين بواسطة رجال الشرطة حتى يتمكنوا من التصدى لإعمال الشغب، لافتا إلى أنه فى حالة وجود طلاب مسئولين عن الوضع الأمنى، أمر قد يتقبله الطلاب.

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مصر 365