استشهاد ضابط وصف ضابط بالقوات المسلحة بسيناء في انفجار «عبوة ناسفة»

قال مصدر أمني، إن ضابطاً وصف ضابط بالقوات المسلحة بشمال سيناء استشهدا مساء السبت، بعدما انفجرت عبوة ناسفة أثناء مرور مدرعة جيش بمنطقة الطويل بمدينة العريش زرعها مسلحون. وأشار المصدر الأمني في تصريحات لـ«المصري اليوم» إلى أنه تم نقل الجثث إلى المستشفى العسكري بالعريش، وجاري اتخاذ الإجراءات لنقلهم للقاهرة. يأتي ذلك بعدما قامت قامت عناصر الجيش الثانى الميداني، بالتعاون مع الشرطة المدنية في الرابعة من صباح السبت، بعملية مداهمة لمجموعة من البؤر الإجرامية بمناطق «التومة، الظهير، الجورة، الزوارعة، الفتات، جريعة، المقضبة». وقال العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، إن العملية أسفرت عن مقتل 9 أفراد من العناصر التكفيرية، والقبض على 9 آخرين، إلى جانب تدمير 3 مخازن للأسلحة والذخائر، 107 عشش، مجموعة من العربات، التي تستخدمها الجماعات التكفيرية كقواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها الإرهابية. وأضاف «علي»، في صفحته على «فيس بوك»، مساء السبت، أنه تم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر على النحو التالي: عدد 2 هاون 81 مم، 1 هاون 60 مم بالقاعدة ومزود بتليسكوب تنشين مطور، 1 هاون 120 مم بالقاعدة، عدد 1 صاروخ إيجلا بالقاذف، عدد 1 رشاش عيار «7.62 X 54 مم»، عدد 2 بندقية آلية دبشك حديد، 4 قنابل يدوية، 5 طلقات للقاذف الصاروخي « RPG» ، 26 بمبة هاون 81 مم، 1 بمبة هاون 60 مم بالطبة، 184 طلقة عيار «12.7 مم»، 195 طلقة عيار «7.62 X 54 مممم»، 40 طلقة عيار «7.62 X 39 مم»، 3 طلقات عيار «5.56 مم»، 23 طبة هاون.

شبكةعيونالإخبارية

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