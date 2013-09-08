«الطيران» تستعد لعودة 500 مصري رفضت ليبيا دخولهم أراضيها

أمر المهندس عبد العزيز فاضل، وزير الطيران المدني، مساء السبت، بتوفير أماكن على متن الطائرات المصرية لعودة مصريين العالقين بمطار طرابلس، رفضت السلطات الليبية إدخالهم. وطالب «فاضل» سلطة الطيران المدني المصري بإجراء اتصال مباشر مع سلطات الطيران الليبية لإلزام الشركات الليبية وشركات الطيران المصرية الخاصة التي نقلت المصريين إلى ليبيا بإعادتهم إلى أرض الوطن. وشدد على عدم منح تصاريح طيران للشركات التي لا تلتزم بإعادة من لا يستطيع الدخول للأراضي الليبية، وقال في تصريحات صحفية، إن «الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء شدد على تيسير كل الإمكانات لعودة المصريين العالقين بليبيا من منطلق حرص الحكومة على المصريين في الخارج و ضمان راحتهم وسلامتهم». وأضاف «فاضل» أنه بالتنسيق مع وزارة الخارجية تم عودة أكثر من 275 مصري إلى القاهرة بعد إلزام الشركات الليبية والمصرية الخاصة بإعادتهم، بالإضافة إلى أن مصر للطيران أعادت 25 راكب على الأماكن الشاغرة برحلاتها السبت، معتبرا أن هذه الخطوة تأتي في إطار المسؤولية الوطنية لمصر للطيران. ولفت إلى أنه سيصل في الساعات الأولى من صباح الأحد 168 راكبًا على متن أحدى الشركات الليبية. وأصدر «فاضل» توجيهاته لمدير مكتب طرابلس بتوفير كل سبل الرعاية وتقديم الوجبات للمصريين الباقين وعددهم 32 شخصاُ على نفقة مصر للطيران لحين تدبير أماكن لعودتهم صباح باكر. يذكر أن السلطات الليبية منعت نحو 500 مصري من الدخول، وذكرت أن التأشيرات الحاصلين عليها غير صالحة.إعلان - Ads إعلان - Ads
مواضيع متعلقة