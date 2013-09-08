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وزير الطيران: توفير كل الإمكانيات لعودة المصريين العالقين في مطار طرابلس

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وزير الطيران: توفير كل الإمكانيات لعودة المصريين العالقين في مطار طرابلس وزير الطيران: توفير كل الإمكانيات لعودة المصريين العالقين في مطار طرابلس

كتب : أ ِش أ منذ 7 دقائق

طالب وزير الطيران المدني المهندس عبد العزيز فاضل، شركات الطيران المصرية الخاصة وشركات الطيران الليبية بسرعة عودة المصريين العالقين في مطار طرابلس بعد رفض السلطات الليبية دخولهم البلاد بدعوى أن التأشيرات التي حصلوا عليها غير صالحة.

ووجه فاضل، سلطة الطيران المدني المصرية بالاتصال بسلطة الطيران المدني الليبية بالزام هذه الشركات التي نقلت الركاب المصريين بتوفير أماكن على طائراتها لعودتهم إلى أرض الوطن.. وأكد أنه لن يتم منح تصاريح طيران للشركات التي لا تلتزم بإعادة من لا يستطيع الدخول للأراضي الليبية.

وأوضح فاضل - في تصريح مساء اليوم - أن الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء أكد ضرورة توفير كل الإمكانات لعودة المصريين العالقين بليبيا من منطلق حرص على المصريين في الخارج وضمان راحتهم وسلامتهم.

وأضاف أنه بالتنسيق مع وزارة الخارجية تم بالفعل عودة أكثر من 275 مصريا بعد إلزام الشركات الليبية وشركات الطيران المصرية الخاصة بإعادتهم، وقامت للطيران بقبول 25 راكبا على الأماكن المتاحة على رحلة اليوم، رغم أنها لم تكن الشركة الناقلة وذلك في إطار المسؤولية الوطنية للشركة كما يصل في الساعات الأولى من صباح الغد 168 راكبا على متن طائرة ليبية.

وأشار الوزير إلى أنه أصدر توجيهاته لمدير مكتب مصر للطيران بطرابلس لتوفير كل سبل الرعاية وتقديم الوجبات للمصريين الباقين وعددهم 32 شخصا على نفقة مصر للطيران لحين تدبير أماكن لعودتهم صباح الغد.

يذكر أن السلطات الليبية منعت حوالي 500 مصري من الدخول إلى ليبيا وذكرت أن التأشيرات الحاصلين عليها غير صالحة.

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DMC

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