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طولان: مورينيو طلب عدم محاسبته بعد موسم فهل تحاسبوني الآن .. وشيكابالا تغير

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طولان: مورينيو طلب عدم محاسبته بعد موسم فهل تحاسبوني الآن .. وشيكابالا تغير طولان: مورينيو طلب عدم محاسبته بعد موسم فهل تحاسبوني الآن .. وشيكابالا تغير

يؤمن حلمي طولان المدير الفني لنادي الزمالك أن شهرين غير كافيين للحكم عليه مشيرا إلى مقولة البرتغالي جوزيه مورينيو عند توليه مسؤولية تدريب ريال مدريد بأن لا يحاسبوه إلا بعد أول موسم له مع الفريق.

وقال طولان للصحفيين "لا يصح أن تحاسبوا مدرب بعد شهرين من عمله، مورينيو عندما تولى تدريب ريال مدريد قال لا تسألوني عن شئ سوى العام المقبل".

وأضاف "كل ما استطيع التحدث عنه هو شيكابالا فمن الواضح أنه تغير جدا وبات يسخر جهوده لخدمة زملائه إذ أصبح يلعب من لمسة واحدة ولم يعد يلعب بأنانية".

وكان شيكابالا قد سجل هدفه الأول مع الزمالك منذ عام ونصف في شباك أورلاندو في الجولة الثالثة بالمباراة التي خسرها الفريق الأبيض 4-1.

وتابع "أرجو أن تلتمسوا له العذر فهو لم يلعب منذ 6 شهور".

يذكر أن شيكابالا قد انتقل للوصل الإماراتي في العام الماضي قبل أن يعود للزمالك في يناير وتسبب خطأ إداري في عدم قيد اللاعب معه في الدوري الموسم الماضي والذي لم يستكمل.

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