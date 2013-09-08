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خلاف بين "المصرية" ومشغلى المحمول قبل طرح الرخصة

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خلاف بين "المصرية" ومشغلى المحمول قبل طرح الرخصة خلاف بين "المصرية" ومشغلى المحمول قبل طرح الرخصة

قالت مصادر مطلعة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هناك خلافاً محتدماً على بعض النقاط العالقة بين شركات المحمول والمصرية للاتصالات والتى تسعى المصرية ممثلة بوزارة الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، للانتهاء من تلك الموضوعات خلال الشهر الجارى والتى تقف عائقاً أمام طرح الرخصة الرابعة للمحمول.

غير أن مصادر أخرى، أوضحت لـ"ليوم السابع"، أن هذه الخلافات أو الموضوعات العالقة مازالت محل بحث من جميع الجوانب، وإنه سيتم الانتهاء منها قريباً.
> كان وزير الاتصالات المهندس عاطف حلمى، قد أكد لـ"اليوم السابع"، الخميس الماضى، أن الوزارة تسعى للانتهاء من الموضوعات العالقة مع شركات المحمول الثلاث "فودافون وموبينيل واتصالات" خلال الشهر الجارى، حتى يتسنى طرح الرخصة.

وقال مصدر مسئول بشركات المحمول، فضّل عدم ذكر اسمه فى وقت سابق، إن هناك بعض استفسارات من الوزارة يتم بحثها مع الشركات الأم التى قد تكون لها رأى آخر بشأن الرخصة الرابعة إذا ما طرحت بطريقة قانونية لا تؤثر على المنافسة والخدمة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث لا تستطيع شركات المحمول المصرية الاعتراض على المشغل الجديد، كما تترقب الشركات الأم ما يمكن أن يحدث قبل طرح الرخصة.

وتمتلك فودافون العالمية حصة تبلغ 55 بالمائة من فودافون ، كما تمتلك اتصالات الإمارات نحو66 بالمائة من شركة اتصالات مصر، فى حين تمتلك شركة فرانس تليكوم حصة تبلغ نحو 95 فى المائة من موبينيل.

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مصر 365

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