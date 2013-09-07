المالكى والنجيفى يتفقان على موقف وطنى موحد رافض للتدخل العسكرى فى سوريا

اتفق رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفى على موقف وطنى موحد رافض للتدخل العسكرى فى سوريا.

وذكر بيان صدر اليوم "السبت" عن مكتب رئيس الوزراء العراقى عقب استقباله رئيس مجلس النواب أن الطرفين اتفقا على موقف وطنى موحد رافض للتدخل العسكرى فى سوريا.

وأضاف البيان أن الطرفين بحثا خلال اللقاء المبادرة العراقية التى كان قد أطلقها المالكى مؤخرا حول الأزمة السورية.. كما أكدا على ضرورة تماسك الصف الوطنى فى وجه التحديات التى تواجه البلاد على الصعيد الخارجى ومواجهة الفتنة الطائفية التى يراد جر العراق إليها.

> يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تحضر لضربة عسكرية محتملة على سوريا على خلفية الهجوم الكيمياوى المزعوم فى دمشق والذى تتهم واشنطن النظام السورى بتنفيذه.