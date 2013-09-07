حماس تثمن موقف لاعبى منتخب الجزائر الرافض لمواجهة إسرائيل

ثمنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" موقف الاتحاد الجزائرى ولاعبى منتخبه "للكرة الحديدية" الرافض لمواجهة المنتخب الإسرائيلى فى الدور ثمن النهائى من كأس العالم الذى أقيم الأسبوع الماضى بمدينة تولوز الفرنسية.

وقالت حركة حماس على لسان القيادى عزت الرشق فى تصريح مساء اليوم السبت - "إنه موقف مشرف نعتز به ويعبر عن أصالة الشعب الجزائرى وحبه لفلسطين ودفاعه عن قضيته العادلة".

وكان رباعى المنتخب الجزائرى للكرة الحديدية دوار مصطفى، بوزليفة سيف الإسلام، سمار إبراهيم ودوناييب نزيم قد رفضوا مواجهة المنتخب الإسرائيلى فى دور ثمن النهائى من كأس العالم للكرة الحديدية التى جرت وقائعها الأسبوع الماضى بمدينة تولوز الفرنسية، وبالتالى الخروج والإقصاء كلية من هذه المنافسة الخاصة بفرق فئة الرجال.

وكان رئيس الاتحاد الجزائرى لكرة اليد الحديدية عبد العزيز ريح، قال فى تصريح صحفى مؤخرا: "لقد قررنا الانسحاب رسميا من دور ثمن النهائى فى كأس العالم التى جرت بفرنسا، بعد أن علمنا بمواجهة المنتخب الإسرائيلى، فوفقا لتعليمات وزارة الشباب والرياضة رفضنا مواجهة "الصهاينة"، مضيفا: "كنا قادرين على الذهاب بعيدا وتحقيق أفضل النتائج فى هذه الدورة التى حضرنا لها كما ينبغى، لدينا مجموعة رائعة من الرياضيين، لكن وقوعنا أمام إسرائيل أخلط أوراقنا وحطم كامل أحلامنا، وفضلنا مغادرة المنافسة على مواجهة الإسرائيليين".