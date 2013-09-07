كيف تستعيدى رشاقتك بعد الولادة ؟

تسأل قارئة بعد الولادة بدأ جسمى يعانى من الترهلات والزيادة المفرطة بالوزن فكيف يمكننى التغلب على ذلك الوزن الزائد والعودة إلى حجم جسمى ما قبل الولادة ؟

يجيب على هذا التساؤل دكتور جورج يواقيم استشارى أمراض النساء والتوليد قائلا: بعض السيدات تعانى من الترهلات وزيادة الوزن عقب الولادة وهذا يصيبها بالاكتئاب والإحباط وخصوصًا بعد تزايد المتطلبات اليومية منها من تلبية احتياجات الطفل ورغبتها فى العودة إلى جسمها الطبيعى، كل ذلك يعرضها لمزيد من الضغوط والمشاكل لذا ترغب فى العودة لوزنها الطبيعى وهذه بعض النصائح التى تمكنها من العودة لوزنها الطبيعى، فالاهتمام بالرضاعة الطبيعية تساعدك على التخلص من العديد من السعرات الحرارية والدهون التى تسبب مشاكل متعددة لطفلك وهناك بعض المشروبات عموما التى تزيد من معدل الحرق بالجسم كالقرفة والزنجبيل مع ضرورة الإكثار من شرب الماء والعصائر المختلفة.

وللتخلص من الوزن الزائد سريعًا يمكنك القيام بممارسة رياضة المشى يوميًا، فذلك يقلل من معدلات تعرضك للزيادة فى الوزن ويجعلك تخسرين الدهون المحتمل أن تكونى قد اكتسبتيها فى وزنك، مع ضرورة الإكثار من تناول الماء فى جسمك حتى تحافظى عليه من حدوث الجفاف مع ضرورة الإكثار من تناول فيتامين "ج" لأنه يساعد على خفض التوتر والعصبية الشديدة ويساعد المرأة على الهدوء بعد خوضها تلك المرحلة الصعبة من الحمل والولادة.