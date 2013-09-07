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احذرى العنف فى العلاقة الزوجية بعد الولادة حتى لا تتعرضى للألم

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احذرى العنف فى العلاقة الزوجية بعد الولادة حتى لا تتعرضى للألم احذرى العنف فى العلاقة الزوجية بعد الولادة حتى لا تتعرضى للألم

تسأل قارئة لقد ولدت منذ أسبوعين ويرغب زوجى فى إقامة علاقة زوجية معى إلا أننى أخشى من الألم خاصة أن جسمى لا يزال يعانى من التعب فكيف أقيم علاقة زوجية دون الشعور بأى مشاكل مع زوجى ؟

يجيب على هذا التساؤل دكتور جورج يواقيم استشارى أمراض النساء والتوليد قائلا: بعد الولادة تكون المرأة فى أمس الحاجة للراحة النفسية والبدنية نظرا لما قامت به من مجهود شديد أثناء الولادة يجعلها غير قادرة على التفاعل مع المحيطين بها إلا أن الكثير من الأزواج قد لا يتحملون ما تعانى منهم زوجاتهم من التعب والألم ويطالبونهم بعلاقة زوجية كاملة إلا أن الرجل لابد أن يدرك بعض الحقائق عن المرأة فى تلك المرحلة فالزوج لابد أن يقيم علاقة زوجية بدون عنف حتى تتمكن الزوجة من التفاعل معه دون الشعور بألم مع ضرورة الانتباه لاستجابة المرأة فإن كانت تشعر بالضيق لابد من وقف تلك العلاقة.

وينبغى أن تدرك المرأة بضرورة إتمام رضاعة الطفل حتى لا يكون هناك لبن فى الثدى يشعرها بالضيق بعد إتمام العلاقة الزوجية مع ضرورة الحرص على الاعتناء بالنفس ومن الممكن أن تتجنبى الوضع التقليدى للعلاقة الزوجية وأن تبحثى عن أوضاع أخرى تمكنك من الاستمتاع بالعلاقة وعموما ينبغى تجنب العنف فى العلاقة الزوجية حتى لا تتعرضى للألم.

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مصر 365