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فاسو- سواب الصابونة الجديدة المضادة للملاريا

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فاسو- سواب الصابونة الجديدة المضادة للملاريا فاسو- سواب الصابونة الجديدة المضادة للملاريا

ابتكر طالبان صابونة مضادة للملاريا أطلقا عليها اسم (فاسو سواب) ونالا عنها الجائزة الأولى فى مسابقة (جلوبال سوسيال فنتشر) وقدرها 25 ألف دولار (19 ألف يورو).

وشارك فى المسابقة التى تقام منذ عام 1999 فى مدينة بركلى بولاية كاليفورنيا الأمريكية، هذا العام 30 دولة، قدمت 650 دراسة منها دراسة الشابان مختار دمبيليه وصديقه البوروندى، جيرار يونديكو، وتم تجربة الصابون على 50 شخصا، وكانت النتائج إيجابية، وتستمر الأبحاث على تطويرها لتصل مدة طردها للناموس من 3 إلى 6 ساعات.

وستطرح فى الأسواق فى نهاية 2014، وهى مصنوعة من الليمون ومادة دهنية تستخرج من شجر ينمو فى السودان باسم (كريتة).

والجدير بالذكر أن الملاريا قتلت 660 ألف شخص فى عام 2010 وفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية.

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مصر 365