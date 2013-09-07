اتحاد الحرفيين يقاضي الحكومة لوقف بناء 150 مصنعاً في الجهراء

يعتزم اتحاد الحرفيين الكويتيين رفع دعوى قضائية مستعجلة ضد الهيئة العامة للصناعة وبلدية الكويت ومجلس الوزراء لوقف بناء ما لا يقل عن 150 مصنعا في منطقة الجهراء لخطورتها على السكان والبيئة. وقال رئيس مجلس ادارة اتحاد الحرفيين الكويتيين المحامي محمد الحميدي في تصريح صحافي ان بناء هذه المصانع قد يتسبب في كارثة بيئية لا تقل خطورة عن كارثة أم الهيمان على أهالي المنطقة خصوصا أن مكان إقامة تلك المصانع لا يبعد سوى كيلو متر عن مناطق مكتظة بالسكان مثل تيماء والنسيم وسعد العبدالله.

>وبيّن أن أنشطة تلك المصانع ستكون متعلقة بمواد كيميائية وغازات وألمنيوم ومواد مشعة خطرة مشيرا إلى أن أنشطة المصانع المقرر إنشاؤها خطرة جدا منها إعادة تصنيع الزيوت المستعملة ومعالجة وإعادة تدوير المخلفات النفطية ومصانع لتصنيع الجبس بأنواعه ومصانع لإنتاج المعادن كالألمنيوم والحديد ومصانع لانتاج الديكور والأصباغ والخشب واخرى لإعادة تصنيع محركات الديزل ومصانع لإنتاج المواد البلاستيكية إضافة إلى مصانع للمواد الكيماوية للتنظيف والتعقيم وغيرها من الأمور المضرة والمحضورة دولياً.

>وقال ان اتحاد الحرفيين الكويتيين بذل قصارى جهده لوقف تلك المصانع ولكن التجاهل الحكومي كان وما زال سيد الموقف بلا أدنى اهتمام لمصالح المواطنين والمقيمين، لذلك جاءت خطوة رفع دعوى قضائية مستعجلة لوقف ماأسماه «التمادي الحكومي» إزاء هذه الأزمة.

>وأكد الحميدي ان الاتحاد لن يألو جهدا في سبيل منع إقامة المصانع الملوثة للبيئة حتى لو اضطر لرفع دعوى قضائية مستعجلة لوقف هذه المشاريع إيماناً منه بالمسؤولية التي تقع على عاتقه.

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