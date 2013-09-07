الكندري: زكاة العثمان تكفل 4 آلاف يتيم في الدول العربية والآسيوية

قال مدير لجنة زكاة العثمان التابعة لجمعية النجاة الخيرية أحمد الكندري ان اللجنة تكفل قرابة 4000 يتيم من خلال مشروع «رفقاء النبي لكفالة الأيتام» في عدة دول عربية وأجنبية.إعلان - Ads إعلان - Ads
> وأكد الكندري في حوار صحافي حرص اللجنة الدؤوب على رعاية ايتام المسلمين وتأهيلهم وتعليمهم ورعايتهم ليكونوا وقودا وطاقة نافعة لهذه الأمة فالشباب هم ذخيرة الأيام وعماد الأوطان لذا تضع اللجنة نصب عينها رعاية هؤلاء الأيتام.
> وأوضح الكندري أن مشروع «رفقاء النبي لكفالة الأيتام» من المشاريع الخيرية الرائدة والمهمة في لجنة زكاة العثمان حيث يعد من أولويات اللجنة في مجال الرعاية الاجتماعية لاهتمامه بشريحة مهمة في المجتمع وهم الأطفال الأيتام والذي بدوره يوفر لهم مختلف أنواع الرعاية التي تحفظ لهم حياتهم في إطار تربوي صحيح ضمن البيئة المناسبة تحت إشراف متخصصين في مختلف جوانب التربية مع إعطاء الأولوية لاستمرار تدفق المساعدات لمختلف الأيتام.
> وذكر أن المشروع يسعى إلى تحقيق عدة أهداف منها تنشئة الأيتام تنشئة إسلامية مبنية على تعاليم الإسلام،وإرشادات هدي السنة النبوية ورعايتهم من الآفات المجتمعية الخطيرة وكذلك سد احتياجات الأيتام وتحسين أحوالهم المعيشية والاجتماعية والتعليمية والصحية والنفسية وأضف إلى ما سبق تقديم الرعاية الثقافية والتربوية للأيتام في المجتمعات الإسلامية ووضع خطط التنفيذ والتمويل وكذلك اقتراح المشروعات ذات البعد التنموي والتي تساهم في تحسين الظروف المعيشية للأيتام وإعداد برامج التربية الخاصة بالأيتام في المجتمعات الخارجية والأقليات المسلمة.
> ولفت الكندري إلى أن اللجنة بفضل الله تعالى تلاقي تفاعلاً مميزاً من قبل أهل الخير الذين يحرصون على سقي هذه الشجرة المباركة ولمزيد من التفاصيل حول مشروع رفقاء النبي لكفالة الأيتام.
> وإلى نص الحوار:
> كفالة الأيتام مشروع خيري رائد حدثنا عن هذا العمل المبارك؟
> -مشروع رفقاء النبي لكفالة الأيتام من المشاريع الرائدة والمهمة التى حث عليها الإسلام، فالرسول عليه الصلاة والسلام القدوة المهداة، ذكرنا في العديد من الأحاديث الشريفة بالاهتمام باليتيم فقال صلوات الله وسلامه عليه « أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وأشار بأصبعيه السبابة والوسطي» وليست عندنا كفالة اليتيم أن نقدم له المال فقط أو الملبس فقط بل نحن نحرص على متابعة الأيتام متابعة عن قرب، كوننا نعلم أن المتابعة الجيدة عامل أساسي في نجاح العمل، فهذا المشروع يعد من المشاريع المهمة والمميزة بلجنة زكاة العثمان.
> ويعتبر مشروع كافل اليتيم من المشاريع الخيرية الرائدة والمهمة في مجال الرعاية الاجتماعية لاهتمامه بشريحة مهمة في المجتمع وهم «ألأطفال الأيتام» حيث يوفر لهم هذا البرنامج مختلف أنواع الرعاية التي تحفظ لهم حياتهم في إطار تربوي صحيح ضمن البيئة المناسبة تحت إشراف متخصصين في مختلف جوانب التربية مع إعطاء الأولوية لاستمرار تدفق المساعدات لمختلف الأيتام.
> حدثنا عن أبرز أهداف هذا المشروع المبارك؟
> - طموحنا هو تنشئة الأيتام تنشئة إسلامية سليمة، مبنية على تعاليم الإسلام وإرشادات هدي السنة النبوية،وكذلك سد احتياجات الأيتام وتحسين أحوالهم المعيشية والاجتماعية والتعليمية والصحية والنفسية، وتسليط الضوء على دراسة أوجه الرعاية الثقافية والتربوية للأيتام في المجتمعات الإسلامية واقتراح المشروعات التي تفي بتلك الاحتياجات ووضع خطط التنفيذ والتمويل،وكذلك اقتراح المشروعات ذات البعد التنموي والتي تساهم في تحسين الظروف المعيشية للأيتام،وإعداد برامج التربية الخاصة بالأيتام في المجتمعات الخارجية والأقليات المسلمة ليكونوا طاقة نافعة لأنفسهم ولأوطانهم.
> لكل مشروع رسالة... عرفنا برسالة مشروع كفالة الأيتام؟
> -تتمثل رسالة المشروع في تكوين طفل المستقبل،الذي يعتمد على ذاته،ويخدم مجتمعه من خلال مجموعة من البرامج التنموية التي تقدم له، وذلك ليكون إضافة صالحة لجسد الأمة فالأمر كما ذكرت سلفا ليس إطعام الطعام، بل هو أكبر من ذلك بكثير فنحن نحرص على أن يكون ذلك اليتيم فعالاً وعضوا بارزا، ومن خلال هذا المشروع شاهدنا من الأيتام من فتح الله عليه وأصبح طبيبا ناجحا ومن أصبح مهندسا متميزاً ومنهم من أصبح تاجراً ماهراً وغيرهم من الكفاءات في شتي التخصصات وهذا من توفيق الله جل وعلا ومن الجميل أن أحد سفراء الدول هنا قال «أنا عندما كنت يتيماً كفلني واحد من أهل الخير في الكويت والحمد لله رزقني الله جل وعلا وعملت سفيراً في دولة الخير دولة أبي الذي كفلني وحرص على تربيتي رغم العوامل الجيوغرافية وبعد المسافة التي حالت دون رؤيته وهو كفيل قد رزقني الله عودا حميداً الى كويت الخير.
> كيفية اختيار اليتيم وشروط الكفالة؟
> - لدينا آلية في لجنة زكاة العثمان وخطة استراتيجية نسير بها وهذا ما يميزنا فعملنا مؤسسي بامتياز، وعملنا منظم فيتم اختيار اليتيم بواسطة الهيئات المشرفة على الأيتام في دولة اليتيم وهذه الهيئات هي جهات معتمدة وبارزة ولها دور ريادي في نشر العمل الخيري في تلك البلاد، وبعد دراسة حالة اليتيم، والتأكد من حاجته للكفالة وتوافر شروط الكفالة هي أن يكون يتيم الأبوين أو يتيم الأب، أن يلتحق بالدراسة عند وصوله سن الدراسة، ألا يكون اليتيم مكفولاً من جهة أخرى، ولهذه الأسباب يتم إيقاف الكفالة عن الأيتام للأسباب التالية وهي بلوغ اليتيم لسن 21 عاماً بعد الانتهاء من الدراسة أوتحوله للمجال المهني، تحسن ظروف الأسرة المعيشية وكذلك زواج اليتيمة،و انتقال اليتيم لمكان آخر دون إخطار الهيئة بعنوانه الجديد ونحرص أن نوفر زيارة للأيتام الى مقر إقامتهم ونطمئن على أحوالهم عن كثب ونتفقد أمورهم الحياتية.
> كيف تتم المساهمة بمشروع رفقاء النبي لكفالة الأيتام؟
> -التبرع النقدي للمشروع بكفالة عدد من الأيتام او يتيم بأسرته وفق مبلغ الكفالة المحدد وهو 15 ديناراً لليتيم الواحد، وذلك عبر السندات الرسمية المعتمدة من وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل، بالاتصال على اللجنة رقم 22667780 أو الخط الساخن 99388878.
> هل مبلغ الكفالة كاف لليتيم؟
> - نعم كاف خصوصاً أن تقدير مبلغ كفالة اليتيم يتم بناء على دراسة من قبل الهيئة المشرفة على الأيتام في بلد اليتيم ومراعاتها لاحتياجات اليتيم ويمكن كذلك إرسال مبالغ إضافية لليتيم إذا رغب الكافل في ذلك والحمد لله المبلغ في الإجمالي يكفي.
> ماذا عن رحلاتكم الخارجية التفقدية وبرنامجها؟
> -نقيم خلال رحلاتنا الخارجية بعمل حفل نكرم خلالها أمهات الأيتام ونذكر لهن فضل من تربي اليتيم وتعكف عليه وتهتم به وكذلك نقدم الهدايا للمتميزين من الأيتام ونحرص على ادخال السرور عليهم ونحثهم أن يكونوا نواة صالحة لمجتمع مسلم ونقول لهم ضعوا أمام أعينكم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فهو القدوة لنا نحن المسلمين في كل شيء ومن هذه الدول مصر وفلسطين وسورية وكوسوفا وغيرها من الدول الأخرى.
> ختاما... هل لديكم إضافة أخرى؟
> أتقدم لكم بالشكر، ولكل قراء جريدتكم الغراء وأحث أهل الخير على التفاعل معنا في هذا المشروع المبارك ودعمنا فالأيتام يحتاجون دعمكم وسوف نزود المتبرع الكريم بتقرير مميز عن المكفول وحالته الدراسية.
> وأكد الكندري في حوار صحافي حرص اللجنة الدؤوب على رعاية ايتام المسلمين وتأهيلهم وتعليمهم ورعايتهم ليكونوا وقودا وطاقة نافعة لهذه الأمة فالشباب هم ذخيرة الأيام وعماد الأوطان لذا تضع اللجنة نصب عينها رعاية هؤلاء الأيتام.
> وأوضح الكندري أن مشروع «رفقاء النبي لكفالة الأيتام» من المشاريع الخيرية الرائدة والمهمة في لجنة زكاة العثمان حيث يعد من أولويات اللجنة في مجال الرعاية الاجتماعية لاهتمامه بشريحة مهمة في المجتمع وهم الأطفال الأيتام والذي بدوره يوفر لهم مختلف أنواع الرعاية التي تحفظ لهم حياتهم في إطار تربوي صحيح ضمن البيئة المناسبة تحت إشراف متخصصين في مختلف جوانب التربية مع إعطاء الأولوية لاستمرار تدفق المساعدات لمختلف الأيتام.
> وذكر أن المشروع يسعى إلى تحقيق عدة أهداف منها تنشئة الأيتام تنشئة إسلامية مبنية على تعاليم الإسلام،وإرشادات هدي السنة النبوية ورعايتهم من الآفات المجتمعية الخطيرة وكذلك سد احتياجات الأيتام وتحسين أحوالهم المعيشية والاجتماعية والتعليمية والصحية والنفسية وأضف إلى ما سبق تقديم الرعاية الثقافية والتربوية للأيتام في المجتمعات الإسلامية ووضع خطط التنفيذ والتمويل وكذلك اقتراح المشروعات ذات البعد التنموي والتي تساهم في تحسين الظروف المعيشية للأيتام وإعداد برامج التربية الخاصة بالأيتام في المجتمعات الخارجية والأقليات المسلمة.
> ولفت الكندري إلى أن اللجنة بفضل الله تعالى تلاقي تفاعلاً مميزاً من قبل أهل الخير الذين يحرصون على سقي هذه الشجرة المباركة ولمزيد من التفاصيل حول مشروع رفقاء النبي لكفالة الأيتام.
> وإلى نص الحوار:
> كفالة الأيتام مشروع خيري رائد حدثنا عن هذا العمل المبارك؟
> -مشروع رفقاء النبي لكفالة الأيتام من المشاريع الرائدة والمهمة التى حث عليها الإسلام، فالرسول عليه الصلاة والسلام القدوة المهداة، ذكرنا في العديد من الأحاديث الشريفة بالاهتمام باليتيم فقال صلوات الله وسلامه عليه « أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وأشار بأصبعيه السبابة والوسطي» وليست عندنا كفالة اليتيم أن نقدم له المال فقط أو الملبس فقط بل نحن نحرص على متابعة الأيتام متابعة عن قرب، كوننا نعلم أن المتابعة الجيدة عامل أساسي في نجاح العمل، فهذا المشروع يعد من المشاريع المهمة والمميزة بلجنة زكاة العثمان.
> ويعتبر مشروع كافل اليتيم من المشاريع الخيرية الرائدة والمهمة في مجال الرعاية الاجتماعية لاهتمامه بشريحة مهمة في المجتمع وهم «ألأطفال الأيتام» حيث يوفر لهم هذا البرنامج مختلف أنواع الرعاية التي تحفظ لهم حياتهم في إطار تربوي صحيح ضمن البيئة المناسبة تحت إشراف متخصصين في مختلف جوانب التربية مع إعطاء الأولوية لاستمرار تدفق المساعدات لمختلف الأيتام.
> حدثنا عن أبرز أهداف هذا المشروع المبارك؟
> - طموحنا هو تنشئة الأيتام تنشئة إسلامية سليمة، مبنية على تعاليم الإسلام وإرشادات هدي السنة النبوية،وكذلك سد احتياجات الأيتام وتحسين أحوالهم المعيشية والاجتماعية والتعليمية والصحية والنفسية، وتسليط الضوء على دراسة أوجه الرعاية الثقافية والتربوية للأيتام في المجتمعات الإسلامية واقتراح المشروعات التي تفي بتلك الاحتياجات ووضع خطط التنفيذ والتمويل،وكذلك اقتراح المشروعات ذات البعد التنموي والتي تساهم في تحسين الظروف المعيشية للأيتام،وإعداد برامج التربية الخاصة بالأيتام في المجتمعات الخارجية والأقليات المسلمة ليكونوا طاقة نافعة لأنفسهم ولأوطانهم.
> لكل مشروع رسالة... عرفنا برسالة مشروع كفالة الأيتام؟
> -تتمثل رسالة المشروع في تكوين طفل المستقبل،الذي يعتمد على ذاته،ويخدم مجتمعه من خلال مجموعة من البرامج التنموية التي تقدم له، وذلك ليكون إضافة صالحة لجسد الأمة فالأمر كما ذكرت سلفا ليس إطعام الطعام، بل هو أكبر من ذلك بكثير فنحن نحرص على أن يكون ذلك اليتيم فعالاً وعضوا بارزا، ومن خلال هذا المشروع شاهدنا من الأيتام من فتح الله عليه وأصبح طبيبا ناجحا ومن أصبح مهندسا متميزاً ومنهم من أصبح تاجراً ماهراً وغيرهم من الكفاءات في شتي التخصصات وهذا من توفيق الله جل وعلا ومن الجميل أن أحد سفراء الدول هنا قال «أنا عندما كنت يتيماً كفلني واحد من أهل الخير في الكويت والحمد لله رزقني الله جل وعلا وعملت سفيراً في دولة الخير دولة أبي الذي كفلني وحرص على تربيتي رغم العوامل الجيوغرافية وبعد المسافة التي حالت دون رؤيته وهو كفيل قد رزقني الله عودا حميداً الى كويت الخير.
> كيفية اختيار اليتيم وشروط الكفالة؟
> - لدينا آلية في لجنة زكاة العثمان وخطة استراتيجية نسير بها وهذا ما يميزنا فعملنا مؤسسي بامتياز، وعملنا منظم فيتم اختيار اليتيم بواسطة الهيئات المشرفة على الأيتام في دولة اليتيم وهذه الهيئات هي جهات معتمدة وبارزة ولها دور ريادي في نشر العمل الخيري في تلك البلاد، وبعد دراسة حالة اليتيم، والتأكد من حاجته للكفالة وتوافر شروط الكفالة هي أن يكون يتيم الأبوين أو يتيم الأب، أن يلتحق بالدراسة عند وصوله سن الدراسة، ألا يكون اليتيم مكفولاً من جهة أخرى، ولهذه الأسباب يتم إيقاف الكفالة عن الأيتام للأسباب التالية وهي بلوغ اليتيم لسن 21 عاماً بعد الانتهاء من الدراسة أوتحوله للمجال المهني، تحسن ظروف الأسرة المعيشية وكذلك زواج اليتيمة،و انتقال اليتيم لمكان آخر دون إخطار الهيئة بعنوانه الجديد ونحرص أن نوفر زيارة للأيتام الى مقر إقامتهم ونطمئن على أحوالهم عن كثب ونتفقد أمورهم الحياتية.
> كيف تتم المساهمة بمشروع رفقاء النبي لكفالة الأيتام؟
> -التبرع النقدي للمشروع بكفالة عدد من الأيتام او يتيم بأسرته وفق مبلغ الكفالة المحدد وهو 15 ديناراً لليتيم الواحد، وذلك عبر السندات الرسمية المعتمدة من وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل، بالاتصال على اللجنة رقم 22667780 أو الخط الساخن 99388878.
> هل مبلغ الكفالة كاف لليتيم؟
> - نعم كاف خصوصاً أن تقدير مبلغ كفالة اليتيم يتم بناء على دراسة من قبل الهيئة المشرفة على الأيتام في بلد اليتيم ومراعاتها لاحتياجات اليتيم ويمكن كذلك إرسال مبالغ إضافية لليتيم إذا رغب الكافل في ذلك والحمد لله المبلغ في الإجمالي يكفي.
> ماذا عن رحلاتكم الخارجية التفقدية وبرنامجها؟
> -نقيم خلال رحلاتنا الخارجية بعمل حفل نكرم خلالها أمهات الأيتام ونذكر لهن فضل من تربي اليتيم وتعكف عليه وتهتم به وكذلك نقدم الهدايا للمتميزين من الأيتام ونحرص على ادخال السرور عليهم ونحثهم أن يكونوا نواة صالحة لمجتمع مسلم ونقول لهم ضعوا أمام أعينكم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فهو القدوة لنا نحن المسلمين في كل شيء ومن هذه الدول مصر وفلسطين وسورية وكوسوفا وغيرها من الدول الأخرى.
> ختاما... هل لديكم إضافة أخرى؟
> أتقدم لكم بالشكر، ولكل قراء جريدتكم الغراء وأحث أهل الخير على التفاعل معنا في هذا المشروع المبارك ودعمنا فالأيتام يحتاجون دعمكم وسوف نزود المتبرع الكريم بتقرير مميز عن المكفول وحالته الدراسية.