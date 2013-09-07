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تدشين "شفت تحرش" بالبحيرة غدًا

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تدشين "شفت تحرش" بالبحيرة غدًا تدشين "شفت تحرش" بالبحيرة غدًا

كتب : روان مسعد السبت 07-09-2013 21:40

أعلنت مبادرة "شفت تحرش" بالقاهرة، بيان لها، عن تدشين المبادرة بمحافظة البحيرة، لمحاربة كافة أشكال العنف الجنسي، على أن يتم استقبال المتطوعين والمتطوعات من المحافظة وذلك في فاعلية تقام غدا بدمنهور.

يذكر أن "شفت تحرش" هي جماعة ضغط، تتكون من عدد من منظمات المجتمع المدني والمبادرات المعنية بقضايا النساء في ، وهي معنية بمحاربة جرائم العنف الجنسي والعمل على الحد من انتشار التحرش، وكذلك القيام بحملات التوعية، والرصد والتوثيق لتلك الجرائم من أجل وضع تدابير تحسن من أوضاع النساء والفتيات في مصر.

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