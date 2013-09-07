"الخارجية": لا توجد صفقة بين أمريكا ومصر بشأن الموقف من الضربة العسكرية المحتملة ضد سوريا

كتب : أ ش أ منذ 21 دقيقة

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي، وجود أي صفقة أو تنسيق بين أمريكا ومصر من أجل أن تغير القاهرة موقفها بشأن الضربة العسكرية الأمريكية المحتملة ضد سوريا.

وقال السفير عبد العاطي ـ في تصريح لبرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة الفضائية مساء اليوم ـ إنه لا توجد أي اتصالات مصرية أمريكية من أجل أن تعيد مصر وجهة نظرها بشأن الضربة العسكرية الأمريكية ضد سوريا، مقابل أن تعيد واشنطن علاقاتها مع القاهرة"، مؤكدا أن القاهرة ثابتة على موقفها الرافض لتوجيه ضربة عسكرية إلى سوريا كدولة عربية، وتسعى دائما إلى الحل السياسي للأزمة السورية.

وحول لقاء السفير المصري بواشنطن محمد توفيق مع كولن باول وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، قال المتحدث "إن تلك الزيارة تأتي في إطار اللقاءات التي يتم عقدها من أجل توضيح الرؤية بشأن ثورة 30 يونيو"، موضحا أن باول وتوفيق، استعرضا سويا تطورات المشهد السياسي المصري وجميع الخطوات التي اتخذت بالفعل.