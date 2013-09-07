مدير أمن أسوان يجتمع بعمد ومشايخ المحافظة لبحث تطبيق الأمن

اجتمع اليوم اللواء حسن السوهاجي مدير أمن أسوان بعمد و مشايخ المحافظة للوقوف على أهمية دورهم في إعادة الأمن في هذه الفترة الدقيقة التي تمر بها البلاد ولدعم الجهاز الأمني في تحقيق الأمن و الاستقرار، حضر الاجتماع كلا من نائب مدير الأمن اللواء عبد الباسط دنقل ، و مساعد المدير لشئون الأفراد اللواء محسن بلال ،و مدير إدارة البحث الجنائي العميد أحمد حجازي .

و من ناحيته أكد اللواء حسن السوهاجي أنه سيعاقب كل شخص تسول له نفسه

> القيام بأي أعمال تهدف زعزعة أمن المواطن أو أي خروج عن القانون ، موضحًا أنه شديد الحرص على التواصل مع جميع العاملين بجهاز الشرطة لمعرفة المعوقات التي تواجههم وسعيه المستمر لرفع الروح المعنوية لهم .

وأضاف مدير الامن أن الاجتماع يأتي في إطار حرصه على مداومة التواصل مع جميع الأجهزة الشرطية والعاملين بجهاز الشرطة لمعرفة المعوقات التي تعوقهم وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء حتى تصل المنظومة الأمنية إلى أعلى درجات الكفاءة في الأداء ، لافتًا إلى الدور المنوط بالعمد والمشايخ في مساعدة الأمن.

وفي نهاية الاجتماع أعرب العمد والمشايخ عن استعدادهم و تفانيهم فى خدمة الوطن وبلدهم أسوان من أجل استقرار الأمن بالمحافظة .