"وعي" تطالب بالإفراج الفوري عن الصحفي أحمد أبو دراع

كتب : حسن صالح منذ 33 دقيقة

طالبت حركة وعي للتثقيف السياسي بالإفراج عن الصحفي السيناوي أحمد أبو دراع الصحفي بجريدة المصري اليوم، ومراسل قناة أون تي في بمحافظة شمال سيناء.

وقالت الحركة، في بيان لها، "نستنكر بشدة القبض على الصحفي أبو دراع وتحويله للمحكمة العسكرية والتضييق على وسائل الإعلام والصحافة واتباع سياسية تكميم الأفواه".

وطالب محمد ناجي زاهي المنسق العام للحركة، بسرعة تدخل نقابة الصحفيين واتحاد الصحفيين العرب للإفراج عن أبو دراع، مستنكرا إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية.

كما استنكرت الحركة نشر صور للصحفي أبو دراع باعتباره إرهابيا، قائلة "كيف لصحفي حائز على أرفع الجوائز في مجال الصحافة" أن يكون إرهابيا.

أضافت الحركة أنها سوف تشارك في الوقفة الاحتجاجية التي ينظمها اتحاد الصحفيين والمراسلين بشمال سيناء أمام نقابة الصحفيين بالقاهرة الاثنين المقبل للتنديد بالقبض على أبو دراع.