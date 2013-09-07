أخبار عاجلة

بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء -
أفضل 10 قوات جوية عربية .. لن تتوقع الدولة رقم 1 -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
حقائق عن مشروب نسكافيه -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة عن فوائد اليانسون -
زوجة الهضبة تطرده من «منزل لندن».. وتأجيل إعلان الطلاق -
بالصور.. اشتباك بين ''قاضي الحشيش'' وشريكه داخل القفص.. ووالد الفتاة ''هقتلك عيالك '' -
مخاوف من انتشار الملاريا بأسوان.. والصحة: الإجراءات مشددة -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
منسقة الوقفة الشعبية لمساندة السيسي بواشنطن: «النهاردة وقفة وبكرة العيد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

هشام قاسم: ترجمة "وثائق ويكليكس" خاطئة والبلاغات المقدمة ضدي "كيدية"

Google+ Print
هشام قاسم: ترجمة "وثائق ويكليكس" خاطئة والبلاغات المقدمة ضدي "كيدية" هشام قاسم: ترجمة "وثائق ويكليكس" خاطئة والبلاغات المقدمة ضدي "كيدية"

كتب : سلوى الزغبي منذ 25 دقيقة

قال هشام قاسم، الرئيس السابق للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان والناشط الحقوقي، إن الوثائق التي نشرها موقع "ويكيليكس" اليوم، نقلا عن وكالة الأنباء الأمريكية "إن أرابك"، سَبق وأن نُشرت عام 2011، وتأكد من أنها استغلت عدم دراسة أغلب الناس للغة الإنجليزية، حيث تتضمن الوثيقة الأصلية دعوة السفارة الأمريكية له، مؤكدًا أن هذا أمر طبيعي ويحدث بجميع السفارات، كما تدعو السفارة المصرية بأمريكا، مواطنين أمريكان وليس فقط في مجال السياسة بل أيضًا في مخالات مختلفة مثل الزراعة والطب.

وأضاف قاسم، في تصريح لـ"الوطن"، أنه على علاقة بجميع السفارات بشكل منفتح وشفاف، مؤكدًا أنه لا يوجد قانون يجرّم زيارته لأي سفارة، موضحًا أنه لم يُستدع من النيابة العامة، مضيفًا أنه في حال استدعائه سيطلب منهم مصدر البلاغ والتأكد من الوثيقة وترجمتها ترجمة صحيحة، مستطردًا أن هذه البلاغات "كيدية"، والنائب العام لا ينغي أن يستدعي أشخاصًا دون التأكد من البلاغ وعمل كل التحقيقات الكافية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة عن فوائد اليانسون

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة عن فوائد اليانسون

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أبرز الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أبرز الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس

8 الصبح - تعرف على سر "الشارة الزرقاء" التى يرتديها إعلاميين وضيوف dmc

8 الصبح - تعرف على سر "الشارة الزرقاء" التى يرتديها إعلاميين وضيوف dmc