طولان عن أزمة شيكابالا: حذاء أصغر عسكري في الجيش فوق رأسي

يعتقد حلمي طولان المدير الفني للزمالك أن الأزمة التي نشبت عقب مشادة بين محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الفريق وأحد ظباط الجيش ستنتهي خلال أيام قليلة.

ونشبت المشادة بين شيكابالا والضابط في مطار الجونة خلال عودة الزمالك عقب مباراة الفريق الأبيض أمام أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي إلى القاهرة.

وانتشرت أكثر من رواية حول الواقعة أبرزها أن الضابط الذي كان مرتديا زيه المدني برفقة زوجته، أشار لشيكابالا على قميصه الأحمر قبل أن تشتعل المشادة.

وقال طولان في تصريحاته للصحفيين يوم السبت "خلال يوم أو يومين ستنتهي هذه الأزمة وأعلم أنها لن تؤثر على شيكابالا".

وأضاف "أنا عاشق للمؤسسة العسكرية، فحذاء أصغر عسكري في الجيش على رأسي، لأنها مدرسة الوطنية في مصر".

ولم يستطع طولان الذي عمل مديرا فنيا لحرس الحدود من قبل التعبير عن مدى ارتباطه بالمؤسسة العسكرية سواء القيادات الحالية والسابقين على مدار سنين طويلة".

وأتم مدرب الزمالك "لم أر أي تجاوز في المؤسسة العسكرية، الجيش المصري أخرجنا وأنقذنا من ظروف كثيرة لم نكن ندري إلى أين تذهب بنا".