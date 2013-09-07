مقتل 7 وإصابة 13 فى ثلاثة انفجارات متفرقة شمال شرقى بغداد

قالت الشرطة العراقية إن سبعة أشخاص قتلوا اليوم السبت وأصيب 13 آخرون فى ثلاثة انفجارات متفرقة فى مدينة بعقوبة 57 كم شمال شرقى بغداد.

وذكرت المصادر أن "ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب سبعة آخرون بينهم اثنان من النساء بانفجار عبوة ناسفة موضوعة بجانب الطريق فى حى الرحمة الثانية بالقرب من جامع الأقصى غربى بعقوبة فيما أدى انفجار عبوة ناسفة موضوعة على جانب الطريق المؤدى إلى قرية ابى صيدا الصغيرة شمالى بعقوبة لدى مرور حافلة يستقلها مدنيون إلى مقتل ثلاثة مدنين وإصابة ثلاثة آخرين من ركابها".

وأوضحت أن "عبوة ناسفة موضوعة بجانب الطريق انفجرت فى دورية للشرطة مما اسفر عن مقتل ضابط برتبة ملازم أول وإصابة ثلاثة آخرين من منتسبى الدورية فى قرية السادة شمال شرقى بعقوبة".