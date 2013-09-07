اعتقال 5 من عناصر تنظيم القاعدة فى العراق

صرح مسئول أمنى عراقى كبير اليوم السبت أن القوات العراقية اعتقلت خمسة من أعضاء تنظيم القاعدة وضبط عدد من الصواريخ فى عملية أمنية شمالى مدينة الكوت 180 كم شمالى بغداد.

وقال اللواء رائد شاكر قائد شرطة المدينة إن "قوات الشرطة تمكنت اليوم من اعتقال خمسة من أعضاء تنظيم القاعدة مطلوبين وفق قانون الإرهاب خلال مداهمة تم تنفيذها فى أطراف قضاء الصويرة شمالى مدينة الكوت، وإن عملية المداهمة جاءت استنادا لتنفيذ أوامر قبض صادرة بحق عدد من المطلوبين قضائيا ووفق معلومات استخباراتية دقيقة، حيث تم ضبط 21 صاروخ قاذفة نوع (آر بى جى 7) وتسع حشوات دافعة تستخدم فى صنع العبوات الناسفة وتفخيخ السيارات".