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عمرو جمال يسجل هدفين ويقود الأهلي للفوز على بهتيم وديا

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عمرو جمال يسجل هدفين ويقود الأهلي للفوز على بهتيم وديا عمرو جمال يسجل هدفين ويقود الأهلي للفوز على بهتيم وديا

قاد عمرو جمال لاعب وسط الأهلي الشاب الفريق الأحمر للفوز على بهتيم وديا يوم السبت 2-1، بعدما سجل هدفين.

الأهلي لعب المباراة منقوصا من اللاعبين الدوليين لخوض منتخب مباراة أمام غينيا يوم الثلاثاء المقبل في تصفيات مونديال 2014.

وانتهى الشوط الأول بتقدم بهتيم بهدف.

إلا أن جمال الذي شارك مع بداية الشوط الثاني، حول تأخر الأهلي إلى فوز بنتيجة 2-1.

وشارك في المباراة أحمد خيري لاعب الوسط المنضم حديثا من الإسماعيلي، وصبري رحيل القادم من صفوف الزمالك.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا يوم 15 سبتمبر الجاري.

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