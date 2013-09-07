الحميدي: بناء 150 مصنعاً في الجهراء سيسبب كارثة بيئية

أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد الحرفيين الكويتيين المحامي محمد الحميدي أن الإصرار على بناء ما لا يقل عن 150 مصنعا في منطقة الجهراء سيتسبب في كارثة بيئية لا تقل خطورة عن كارثة أم الهيمان على الأهالي بشكل عام بالمنطقة نظرا لخطورة تلك المصانع.

وبين الحميدي في تصريح صحافي ان أنشطة تلك المصانع ستكون متعلقة بمواد كيميائية وغازات وألمنيوم ومواد مشعة خطرة، والسماح والسكوت عن تلك المصانع المقرر إقامتها سيجعل الجهراء على صفيح ساخن بكارثة بيئية شبيهة بمنطقة أم الهيمان التي مازالت تعاني ويعاني سكانها من أضرار تلك المصانع. وأشار إلى أن أنشطة المصانع المقرر إنشاؤها خطرة جدا منها إعادة تصنيع الزيوت المستعملة ومعالجة وإعادة تدوير المخلفات النفطية ومصانع لتصنيع الجبس بأنواعه ومصانع لإنتاج المعادن كالألمنيوم والحديد ومصانع لإنتاج الديكور والأصباغ والخشب وأخرى لإعادة تصنيع محركات الديزل ومصانع لإنتاج المواد البلاستيكية إضافة الى مصانع للمواد الكيماوية للتنظيف والتعقيم وغيرها من الأمور المضرة والمحضورة دوليا.