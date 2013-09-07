الجبري يقترح تثمين قطعة 10 في خيطان

تقدم النائب محمد الجبري بالاقتراح بقانون المرفق في شأن تثمين القطعة 10 بمنطقة خيطان. ونصت المواد على الآتي:

٭ مادة أولى: تقوم وزرة المالية بتسليم القطعة 4، 3 بمنطقة خيطان الجنوبي الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وتقسم القطعة الى 1200 وحدة سكنية، تخصص 600 وحدة منها لأصحاب البيوت الذين لا يرغبون في التثمين في قطعة 10 بمنطقة خيطان، وتوزع الوحدات الباقية على أصحاب طلبات الرعاية السكنية.

٭ مادة ثانية: يتم تثمين القطعة 10 في منطقة خيطان، ومن لا يرغب من أصحاب البيوت في التثمين يعطى أرضا بديلة في القطعة 4، 3 بمنطقة خيطان الجنوبي بمساحة 400 متر وقرضا مقداره (مائة ألف دينار) للبناء ويتم تحويل هذه القطعة الى منطقة تجارية بنظام B.O.T.

٭ مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون في شأن تثمين القطعة 10 بمنطقة خيطان على الآتي:

نظرا لما يعانيه أهالي منطقة خيطان قطعة 10 سكان بيوت التركيب من سوء بناء بيوتهم وكثرة العيوب فيها، حيث ان البناء قديم مضى عليه أكثر من 35 سنة وكثرة خرير المياه في بيوتهم وضيق الطرقات فيها ولا يوجد حل لها إلا نقلهم الى قطعة (4/3) في خيطان الجنوبي، حيث ان هذه القطع تتسع الى 1200 وحدة سكنية، وسكان قطعة 10 عددهم 600 منزل، والباقي توزع على أصحاب الطلبات الاسكانية. وأيضا تثمين بيوت قطعة 10 لمن يريد الخروج من المنطقة أو إعطاؤه أرضا بمساحة 400 متر في خيطان الجنوبي وتقدم له الدولة 100 ألف دينار للبناء والاستفادة من قطعة 10 بعد حل مشكلة قاطنيها بتحويلها الى منطقة تجارية لموقعها المميز على الدائري الخامس بنظام B.O.T لتعود على الدولة بمردود مادي ممتاز ومثال على ذلك مجمع الأفنيوز.