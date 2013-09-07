«الداخلية»: إجراءات صارمة لمحاربة إطلاق النار في الأعراس

موسى أبوطفرة محمد الجلاهمة

تأكيدا لما انفردت «الأنباء» بنشره في 25 أغسطس الماضي حول ضبط مطلقي النار في الأعراس، أصدر وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أوامر للإدارات الأمنية

بتشديد وتكثيف الإجراء حول مناطق الاحتفالات (الأعراس) بعموم محافظات الكويت وفرض السيطرة الأمنية وتفعيل المهام والإجراءات الأمنية عبر تسيير الدوريات الجوالة حول الأعراس وضبط كل من تسول له نفسه بمخالفة القوانين وضبط كل من يحوز سلاحا ناريا وتحويله لجهة الاختصاص.

وقالت مصادر أمنية إن هذه الإجراءات الحازمة جاءت بعد انتشار هذه الظاهرة وتسببها في ترويع المواطنين بعد تكرار وقوع إصابات، موضحا أن الداخلية ستفرض إجراءاتها عبر توزيع دورية ثابتة أمام كل عرس بأي محافظة وتشغيل جهاز الفلشر وذلك للحد من إطلاق النار بالأعراس.

من جهة أخرى وفي لفته إنسانية طلب وزير الداخلية من الإدارات إبلاغه عن أي عنصر بالوزارة يدخل المستشفى سواء كان ضابطا أو ضابط صف أو فردا أو مدنيا، وذلك حتى يتمكن من أداء الدور الاجتماعي والإنساني بزيارة المريض والاطمئنان على حالته الصحية ومتابعة وضعه الصحي.