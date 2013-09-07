الحمود: 70 مهندساً ومهندسة يشاركون في قمة العالم الهندسية بسنغافورة

يتوجه وفد من جمعية المهندسين الى سنغافورة اليوم (الأحد) للمشاركة في مؤتمر ومعرض المهندسين العالمي «قمة العالم الهندسية - الابداع والحلول المستدامة حول تغير المناخ» والذي يتزامن مع المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي للمنظمات الهندسية الـ WFEO، والذي تنطلق فعالياته مساء اليوم الأحد في العاصمة سنغافورة وتستمر حتى 16 الجاري. رئيس الجمعية ورئيس الوفد الهندسي المشارك م.اياد الحمود قال في تصريح قبيل توجه الوفد الى سنغافورة: ان أكثر من 70 مهندسا ومهندسة سيشاركون في هذه الفعاليات ذات المستوى العالمي، والهادفة الى الاطلاع على أحدث مستجدات تغير المناخ في العالم، بالإضافة الى مشاركتهم السنوية في الجمعية العمومية لاتحاد المنظمات الهندسية العالمي الذي تترأسه الكويت حاليا.

وأوضح الحمود: أن مشاركة المهندسين والمهندسات ستكون فاعلة في ورش العمل الخاصة بلجنتي «المرأة في الهندسة» و«المهندسين الشباب» اللتين تترأسهما الكويت، مشيرا الى منتدى شبابي خاص تنظمه الكويت على هامش فعاليات المؤتمر وعمومية الاتحاد الدولي.

وأشار الحمود الى مشاركة الوفد الكويتي في لجنتي مكافحة الفساد في الاعمال الهندسية، وبناء القدرات، واللجان الأخرى واللتين ستكون لهما دورات تدريبية وورش عمل، تهدف الى تعزيز قدرات دور المهندسين في القضاء على الفساد ومواجهته في الاعمال الانشائية والتكنولوجيا، مؤكدا ان عددا من المهندسين والمهندسات اعدوا أوراق عمل لمناقشتها ووضع توصيات عالمية منها حول هذين الموضوعين.