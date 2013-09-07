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«السكنية»: لجنة مشتركة لتكثيف الجهود الحكومية بهدف بحث توفير الطاقة للمدن السكنية الجديدة وضواحيها

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«السكنية»: لجنة مشتركة لتكثيف الجهود الحكومية بهدف بحث توفير الطاقة للمدن السكنية الجديدة وضواحيها «السكنية»: لجنة مشتركة لتكثيف الجهود الحكومية بهدف بحث توفير الطاقة للمدن السكنية الجديدة وضواحيها
أميرة عزام

علمت «الأنباء» من مصدر موثوق توجه المؤسسة العامة للرعاية السكنية لدراسة تشكيل لجنة تدرس إمكانية توفير الطاقة للمدن الإسكانية وضواحيها، ولمتابعة آخر المجالات في استخراج الطاقة الكهربائية والمحافظة على البيئة في الأماكن العامة واستخدام المياه بشكل أمثل.

وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن هذه اللجنة ستشكل برئاسة المؤسسة العامة للرعاية السكنية وعضوية كل من الهيئة العامة للبيئة ووزارة الكهرباء والماء ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، لافتا إلى أن هذه اللجنة ستتولى متابعة آخر التطورات في مجال إنتاج الطاقة واستخدام المياه بالشكل الأمثل والمحافظة على المردود البيئي للمشروعات الإسكانية.

وأضاف أن هناك جهودا مكثفة تقوم بها وتشدد عليها للوصول إلى التنمية المطلوبة وتحقيق أعلى مستوى معيشي للمواطنين من خلال مجال استخدام الطاقة الشمسية والعناصر الأخرى للبيئة، وأن هناك توجها من قبل المؤسسة لرفع مذكرة إلى مجلس الوزراء نتيجة للاحتياج الضروري لاستخدام الطاقة في المشاريع الإسكانية.

وتابع ان المؤسسة تبحث كيفية توفير حرق البترول لإنتاج الطاقة والمشكلات التي يمكن أن يواجهها هذا المشروع بسبب محطات النفط والأنابيب الأرضية ومدى إمكانية استخدام التكنولوجيا الحديثة في هذا الشأن خاصة في الكويت التي تتوافر فيها الطاقة النفطية التي لم تستغل بعد في إنتاج الطاقة.

وختم المصدر حديثه بأن تحركات هذا المشروع دلالة على اهتمام مجلس الوزراء بتفعيل مشاريع جديدة من شأنها المساهمة في حل مشكلات البيئة والإسكان والمياه وغيرها، وأنه يأمل في تشكيل الفريق الجديد لهذا المشروع في الأيام القليلة المقبلة.

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