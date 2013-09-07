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«التطوير» تخوض الانتخابات التكميلية لتعاونية السلام والصديق تحت شعار «منطقتنا اهتمامنا الأول»

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«التطوير» تخوض الانتخابات التكميلية لتعاونية السلام والصديق تحت شعار «منطقتنا اهتمامنا الأول» «التطوير» تخوض الانتخابات التكميلية لتعاونية السلام والصديق تحت شعار «منطقتنا اهتمامنا الأول»
 
عبدالرحمن العون
أعضاء قائمة التطوير
محمد راتب

أعلنت قائمة التطوير التي تضم كلا من عبدالرحمن محمد العون وحمد براك البراك وبشار محمد الكندري مشاركتها في الانتخابات التكميلية لجمعية السلام والصديق التعاونية المقرر عقدها في الـ 10 من الشهر الجاري في ثانوية أحمد الربعي ـ ق 5، رافعة شعار «منطقتنا اهتمامنا الأول».

وقال العون إن مشاركة القائمة في الانتخابات تنبع من أهمية العمل المشترك والتنسيق المتبادل واحترام رغبة المساهمين الكرام في تحقيق أفضل النتائج المالية والتسويقية والخدمية، إضافة إلى رفع مستوى الاهتمام بالمنطقة وتوفير افضل الرعاية لمرافقها العامة.

وذكر أن جمعية السلام والصديق استطاعت خلال الفترة السابقة أن تحقق نتائج مميزة تستوجب من جميع أعضائها التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف وتلبية الرغبات في الوصول إلى الصدارة ومنافسة الجمعيات التعاونية الاخرى. وزاد: ان خبرتنا السابقة في رئاسة مجلس الإدارة منحتنا أفقا أوسع في التعرف عن قرب على حاجيات المستهلكين ومتطلباتهم وطرق الوصول إلى رضا المساهمين واستحسانهم من خلال المهرجانات التسويقية المتنوعة والأنشطة الاجتماعية الهادفة والبرامج الصيفية الممتعة التي تدخل البهجة والسرور إلى قلوب الجميع، بالإضافة إلى دعم الجوانب التسويقية والأنشطة الاستثمارية وتحقيق النتائج المالية المميزة.

ودعا العون المساهمين الكرام إلى اختيار المرشحين الاكفاء القادرين على إدارة الجمعية بحنكة واقتدار، مبينا أن المرحلة المقبلة بحاجة إلى أهل الخبرة والاختصاص والدراية للنهوض بالعمل التعاوني ورفد جمعية السلام والصديق بمقومات الريادة والقوة.

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