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أهالي الخياطة بدمياط يتهمون أعضاء الإخوان بتهديدهم بالقتل والتعدى عليهم

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أهالي الخياطة بدمياط يتهمون أعضاء الإخوان بتهديدهم بالقتل والتعدى عليهم أهالي الخياطة بدمياط يتهمون أعضاء الإخوان بتهديدهم بالقتل والتعدى عليهم
فشل مظاهرات الإخوان بعزبة البرج وتتحول لتأييد بعد تدخل الأهالي

كتب : سهاد الخضري السبت 07-09-2013 18:00

انطلقت، مساء اليوم، مسيرات وسلاسل بشرية مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي بمدن وقرى دمياط، فيما تمكن الأهالي من التصدي لهم، بعد هتاف الإخوان ضد الجيش والسيسي.

وتجمهر أنصار المعزول أمام مسجد السلام بأول شارع التل بمدينة عزبة البرج، استعدادا للخروج بتظاهرة منددة بالانقلاب العسكري وللمطالبة بعودة الرئيس المعزول، ولكن تجمهر بسرعة عدد كبير من الأهالي في مكان وقفتهم، فاضطر مؤيدو المعزول إلى الانصراف خشية وقوع اشتباكات، ونظم أهالي عزبة البرج مسيرة مؤيدة للجيش.

من جهة أخرى، تقدم كل من شريف المنياوي وسامي السعيد أبو عطية ومحمود سمير أبو عطية ببلاغ رقم 15354جنح مركز دمياط لسنة 2013م ضد كل من أحمد محمد السيد أبو موسى نجل النائب الإخواني السابق محمد أبو موسى، ومحمد مسعد الدغيدي الشهير بالبلتاجي، وأحمد شاكر عز الدين، والسعيد السعيد أبو العنين، وسليمان محمود أبو عطايا، ويوسف يوسف أبو موسى، وعمار محمود أبو عطايا، وفؤاد صديق شولح، ومحمود يوسف أبو سمرة، وفوزى يوسف أبو سمرة، وجميعهم من أعضاء جماعة الإخوان بدمياط.

واتهم مقدم البلاغ المشكو في حقهم بالتعدي عليهم ماديا ومعنويا وتهديدهم بالقتل وحرق ممتلكاتهم الخاصة.

يأتي هذا على خلفية المسيرة التي انطلقت من مسجد أبو بكر الصديق بقرية الجواهرة وحتى قرية الخياطة "معقل جماعة الإخوان" وتحديدا أمام المسجد الكبير، وأطلق مجهولون طلقات خرطوش في الهواء لتفريق المسيرة، بينما اتهم الأهالي نحو 150 من أعضاء جماعة الإخوان بالتعدي عليهم لرفعهم علم وتشغيل أغنية "تسلم الأيادي".

فيما أصدرت جماعة أنصار السنة المحمدية بيانا أعلنته بمسجد الفتح الإسلامي بالسرو، قالت فيه "نحن لم نؤسس حزبا ولم نخض مع الخائضين في السياسية، فنحن جماعة دعوية نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وندعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة".

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