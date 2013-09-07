في أعنف عملية عسكرية.. مصرع عشرة وإصابة 22 واعتقال 15 من الإرهابيين بسيناء

كتب : حاتم حمدي السبت 07-09-2013 19:24

داهمت قوات الجيش والشرطة 13 قرية في المنطقة الشرقية برفح والشيخ زويد، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، واعتقال العشرات أيضا، وتم هدم عدة منازل وعشش، وفقا لشهود عيان، منها منزل زعيم تنظيم القاعدة في سيناء "عادل حبارة".

وأكدت مصادر أمنية، أن الحصر المبدئي للقتلى والمصابين في العمليات العسكرية الموسعة، في مناطق جنوب الشيخ زويد ورفح يبلغ نحو 30 ما بين قتيل ومصاب.. إلى جانب إلقاء القبض على نحو 15 آخرين من العناصر المسلحة، وذلك ضمن الحملة العسكرية الموسعة للقضاء على البؤر الإرهابية، التي شارك فيها جميع أفرع القوات المسلحة وعشرات المجنزرات والدبابات والمصفحات مع قصف جوي لعدة مواقع وأماكن وأهداف معينة ثم قيام قوات من المشاة، بتمشيط المناطق التي تم قصفها بحثا عن القتلى والمصابين والفارين.

وأضافت المصادر، أن الأعداد قابلة للزيادة نظرا لاستمرار العمليات العسكرية حتى الآن.. مشيرة إلى أن عمليات القصف الجارية تستهدف مناطق تواجد المسلحين السابق تحديدها عن طريق الطيران، إلى جانب المداهمات البرية بالمصفحات والمجنزرات لضبط تلك العناصر.