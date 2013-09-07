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رئيس "شبرا الخيمة": خطة للقضاء نهائيا على الإشغالات والمخلفات بالشوارع

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رئيس "شبرا الخيمة": خطة للقضاء نهائيا على الإشغالات والمخلفات بالشوارع رئيس "شبرا الخيمة": خطة للقضاء نهائيا على الإشغالات والمخلفات بالشوارع
رئيس حي غرب الجديد يعقد أول اجتماع في الشارع بجوار مقلب للقمامة

كتب : حسن صالح السبت 07-09-2013 19:41

أكد اللواء حسن ناجي رئيس مدينة شبرا الخيمة، أن هناك تحديا كبيرا وتكليفا وتعليمات واضحة من المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، لوضع خطة زمنية للقضاء على كافة الإشغالات والساحات التي اتخذت من الشوارع الرئيسية وميادين شبرا مكانا لانتظار السيارات مع عدم مراعاة حرمة الطريق وحق المواطنين.

وطالب "ناجي"، رئيس أحياء شرق وغرب شبرا بسرعة مخاطبة الأمن لتحديد موعد لحملة مكبرة لإزالة كافة الإشغالات، معتبرا أنها أكبر تحدٍ للمحليات، كما طالب من إدارات الرخص والإشغالات إعداد ملف كامل عن أعداد الأكشاك التي انتشرت في الشوارع والمواقف بدون ترخيص والإجراءات التي اتخذت ضدها والخطوات التي تمت لتنفيذ هذه الإجراءات.

جاء ذلك خلال اجتماع ناجي مع المهندس مصطفى أبو حجر رئيس حي غرب شبرا الخيمة الجديد، والمحاسب علاء النادي رئيس حي شرق ومديري الطرق والإشغالات والمرافق والتنظيم والتخطيط والمتابعة؛ حيث رحب ناجي بالمهندس أبوحجر لتوليه منصب رئيس حي غرب.

من ناحية أخرى، عقد المهندس مصطفى أبو حجر أول اجتماع مع مساعديه ومع إدارة الطرق والمرافق والإشغالات والمتابعة والنظافة بشارع وسط تلال القمامة والإشغالات، مؤكدا أنه جاء من أجل خدمة المواطنين ولم يأت لإقصاء أحد بل طالب الجميع بالتكاتف والتحمل ومراعاة الضمير في العمل، لافتا إلى أنه أصر على أن يكون اللقاء الأول للجميع وسط ما يعانيه المواطن من عدم الاهتمام والإهمال، وأكد أنه سيمر يوميا في كل مكان دون علم أحد مع رصد الإهمال والتقصير ومحاسبة أي شخص مقصر في حق عمله وفي حق المواطن، يأتي ذلك بعد أن شاهد تلال القمامة ومخلفات البناء ومخلفات تطهير ترعة الإسماعيلية، والتي ارتفعت بالأمتار وحجبت رؤية النيل بطول الكورنيش، فضلا عن انتشار تلال القمامة المنزلية بشوارع الحي.

كما تجول أبو حجر بشارع أحمد حلمي وأصدر تعليمات بسرعة رفع الأتربة الموجودة على الجزيرة الوسطى ودهان البلدورات بعد التأكد تماما من تنظيفها من الأتربة عن طريق غسيلها بالماء، كما أمر بغسل كافة أعمدة وإعادة دهانها وصيانتها، وكلف إدارة الطرق بوضع دبش مؤقت لبعض الطرق المتهالكة بمدخل موقف الزهور وعند نفق محيي الدين لحين الانتهاء من مشكلة تسرب المياه بنفق محيي الدين للبدء في إعادة رصف الطريق كاملا.

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