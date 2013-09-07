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علاقة متبادلة بين الأمعاء والمخ بين عملية الهضم والوظائف الإدراكية

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علاقة متبادلة بين الأمعاء والمخ بين عملية الهضم والوظائف الإدراكية علاقة متبادلة بين الأمعاء والمخ بين عملية الهضم والوظائف الإدراكية

أوضح العالم الفرنسى / سرج- لوكويه/ فى جامعة "باريس 7 – ديدورو" أن هناك علاقة متبادلة بين الأمعاء والمخ بين الجهاز الهضمى والوظائف الإدراكية فى المخ، فهناك حوار بين الأمعاء والمخ عن طريق الدورة الدموية والعصبية، حيث نجد أن البكتريا الموجودة فى الأمعاء تتداخل مع خلايا الأمعاء مما يجعل هذا التداخل يؤثر على وظائف المخ.

وأشار العالم الفرنسى إلى أن هذه البكتريا لدى الحيوان تلعب دورا أساسيا فى عملية نمو المخ وقد أجريت التجربة على الحيوان خاصة الفأر أن الذى ليس لديهم بكتريا الأمعاء عن طريق زرع طبقة من هذه الميكروبات لمعرفة مدى تأثيرها على الحيوان، فتبين أن هذه البكتريا تؤثر على سلوك هذا الفأر مما يؤكد على العلاقة بين المخ والأمعاء.

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