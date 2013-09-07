الهيئة المصرية للبترول: انتظام كافة وحدات إنتاج الأسفلت بالإسكندرية والسويس

كتب : أ ش أ السبت 07-09-2013 19:30

أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول، انتظام كافة وحدات إنتاج الأسفلت (البيتومين) بمعامل تكرير البترول بالإسكندرية والسويس بعد الانتهاء من أعمال الصيانة لوحدة إنتاج الأسفلت بمعمل تكرير الأسكندرية للبترول وإعادة تشغيلها، في إطار التنسيق بين وزارتي البترول والنقل.

وأوضحت وزارة البترول في بيان صحفي لها اليوم، أن وحدات إنتاج الأسفلت تبلغ طاقتها ألف طن يوميًا من إجمالي الإنتاج اليومي البالغ حوالى 2200 طن يوميًا.

وأكد المهندس طارق الملا، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، أن إنتاج الأسفلت كاف لتغطية احتياجات شركات وزارة النقل والتي تقوم بتنفيذ مشروعات إنشاء وصيانة بعض الطرق الرئيسية الهامة بالدولة والتي تمثل محاور مهمة للتنمية ويعطيها قطاع البترول الأولوية بالإضافة إلى تلبية احتياجات شركات القطاع الخاص.

كما أشار المهندس الملا إلى أن هناك تنسيقًا مستمرا مع شركات وزارة النقل وأن هيئة البترول طلبت من الشركات التابعة لهيئة الطرق والكبارى والنقل البرى موافاتها باحتياجاتها الشهرية من الأسفلت، وأن نسبة سحب هذه الشركات فى حدود 65% من احتياجاتها التي حددتها، وحاليًا هناك أرصدة من الأسفلت بمعمل الإسكندرية تتجاوز 9 آلاف طن جاهزة لتسليمها لهذه الشركات.

وأضاف الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، أن هيئة البترول بصدد طرح مزايدة لتصدير فائض إنتاج الأسفلت بعد تلبية احتياجات السوق المحلى لمحدودية سعات التخزين.