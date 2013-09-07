غدا.. مباحثات مصرية سعودية لزيادة فرص التعاون في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

كتب : أ ش أ السبت 07-09-2013 19:37

يبدأ المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، غدًا فعاليات زيارته إلى المملكة العربية السعودية التي تستمر على مدار يومين، على رأس وفد وزاري رفيع المستوى من منظمات المجتمع المدني بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعقد مباحثات ثنائية بين وفدي البلدين، تناقش توسيع أطر التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد.

وصرح المهندس عاطف حلمي، في بيان له اليوم، أن زيارته للمملكة العربية السعودية التي تعد هي الأولى لوزير اتصالات مصري عقب ثورة 30 يونيو "تحمل رسالتين الأولى هي التأكيد على رسالة الاحترام والتقدير والحب التي يكنها الشعب والحكومة المصرية لأشقائنا في السعودية، وكذلك شهادة امتنان وتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لموقفه التاريخي، والرسالة الثانية: فتختص بأطر التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البلدين، بما فيه مصلحة القطاعين في كل من مصر والسعودية.

وأضاف، أنه من المقرر أن تتناول مباحثاتنا بعض الموضوعات التي تحدثنا عنها في مؤتمر وزراء الاتصالات العرب في شهر مارس لماضي، وكانت لدينا الرغبة المشتركة في حدوث مثل هذا اللقاء لتناول هذا الأمر، كما سيتم تناول موضوعات كثيرة على الأجندة المشتركة بداية من التعاون على مستوى الحكومتين والتعاون بين بعض المؤسسات في الدولتين مثل: جهاز تنظيم الاتصالات في كلا البلدين، ومؤسسات الاتصالات المتمثلة في شركة الاتصالات السعودية .إس تي سي/ والشركة المصرية للاتصالات، وكذا هيئتي البريد على كل جانب ، بالإضافة إلى بعض الموضوعات المشتركة الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، والمناطق التكنولوجية، وكذلك الموضوعات الخاصة بالمحتوى العربي على الإنترنت، ومجالات التوقيع الالكتروني ، هذا بالإضافة إلى نشاط الوفد المصري المصاحب لنا في هذه الزيارة من منظمات العمل المدني، وبالتالي سيكون هناك لقاء مع غرفة تجارة الرياض، وهي غرفة فعالة وكبيرة وتغطي أنشطة كثيرة، من أجل الاتفاق على الزيارة المقبلة إن شاء الله للمملكة لدعم التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين".

ومن المقرر، أن يتم عقد اجتماع موسع يضم وفدا البلدين برئاسة المهندس محمد جميل الملا، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية، والمهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يتم خلاله استعراض خطط الأعمال وأهم ملامح النجاح التي يتميز بها كل قطاع في كل من مصر والمملكة العربية السعودية مثل: القيمة التنافسية لقطاع الاتصالات المصري، وبرنامج التعاملات الإلكترونية السعودي، وإمكانيات المركز الوطني للتصديق الالكتروني في المملكة، ومركز تميز التوقيع الالكتروني وتأمين المعاملات في مصر.

كذلك من المنتظر، عقد لقاءات أخرى بين الجانبين يتم خلالها بحث سبل تشجيع صناعة مراكز الاتصال بين البلدين، وتشجيع الاستثمارات السعودية في مجالات القرى الذكية والمناطق التكنولوجية خاصة منطقة المعادي، وتبادل الخبرات في هذا الشأن

على المستوى الإقليمي، كما يتضمن جدول الأعمال زيارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وزيارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وزيارة لشركة الاتصالات السعودية، واجتماع مع شركة موبايلي، وآخر مع الغرفة التجارية بالرياض. بالإضافة إلى عدد من الموضوعات التي من الممكن أن تستجد في هذا الشأن خلال النقاش.