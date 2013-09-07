النجار عن "ويكيليكس": هناك أجنحة بالنظام تمارس اغتيال ثورة يناير

كتب : سهيلة حامد منذ 19 دقيقة

قال مصطفى النجار، العضو السابق بمجلس الشعب، إن الجهة التي وزعت على الصحف والفضائيات، اليوم، خبر وثيقة "ويكليكس" بنص موحد، وأضافت إليه أسماء تكرهها، كانت تهدف لاغتيالها معنويًا.

وأضاف النجار، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، تعليقًا على البلاغات التي تم تقديمها للنائب العام، ضد عدد من النشطاء بسبب ما نشر عنهم بوثائق "ويكيليكس الأمريكية، "لم يعد الأمر يحتمل الشك أو حسن الظن.. هناك أجنحة بالنظام تمارس اغتيال ثورة يناير ورموزها، لصناعة نموذج مشوه لمصر، وهذا لن نرضاه ما حيينا".