الأردن يدين اعتداء القوات الإسرائيلية على المصلين بالأقصى

أدان الأردن اليوم، السبت، وبشدة اعتداء القوات الإسرائيلية على المصلين فى المسجد الأقصى المبارك، عقب صلاة الجمعة، وإطلاقها العيارات النارية والقنابل المسيلة للدموع داخل المسجد.

واستهجن وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومنى، فى تصريح له اليوم، تجاهل الحكومة الإسرائيلية مطالبة الأردن الصريحة منتصف الأسبوع الماضى بمنع دخول المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى وتجنب إثارة أعمال العنف.

ولفت إلى أن إصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلى على فتح باب المغاربة وإدخال المتطرفين اليهود بلباسهم الدينى للمسجد يشكل نهجا مباشرا لإثارة الصراع الدينى وتحديا صارخا لمشاعر جميع المسلمين.

وشدد "المومنى" على أن ممارسات إسرائيل تجاه الأماكن المقدسة باستباحة حرمة المقدسات واستفزاز المصلين ومنعهم من الوصول لأماكن عبادتهم مرفوضة ومدانة وتخالف المواثيق والمعاهدات الدولية.

وقال إنه يتعين على إسرائيل التوقف عن ممارساتها التى تهدف إلى تغيير واقع وتراث المدينة المقدسة التاريخى، مطالبا الحكومة الإسرائيلية بضرورة ضمان الوصول للأماكن المقدسة وحماية حرية العبادة فيها.