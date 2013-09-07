أخبار عاجلة

بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء -
أفضل 10 قوات جوية عربية .. لن تتوقع الدولة رقم 1 -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
حقائق عن مشروب نسكافيه -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة عن فوائد اليانسون -
زوجة الهضبة تطرده من «منزل لندن».. وتأجيل إعلان الطلاق -
بالصور.. اشتباك بين ''قاضي الحشيش'' وشريكه داخل القفص.. ووالد الفتاة ''هقتلك عيالك '' -
مخاوف من انتشار الملاريا بأسوان.. والصحة: الإجراءات مشددة -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
منسقة الوقفة الشعبية لمساندة السيسي بواشنطن: «النهاردة وقفة وبكرة العيد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الأردن يدين اعتداء القوات الإسرائيلية على المصلين بالأقصى

Google+ Print
الأردن يدين اعتداء القوات الإسرائيلية على المصلين بالأقصى الأردن يدين اعتداء القوات الإسرائيلية على المصلين بالأقصى

أدان الأردن اليوم، السبت، وبشدة اعتداء القوات الإسرائيلية على المصلين فى المسجد الأقصى المبارك، عقب صلاة الجمعة، وإطلاقها العيارات النارية والقنابل المسيلة للدموع داخل المسجد.

واستهجن وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمى باسم الأردنية الدكتور محمد المومنى، فى تصريح له اليوم، تجاهل الحكومة الإسرائيلية مطالبة الأردن الصريحة منتصف الأسبوع الماضى بمنع دخول المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى وتجنب إثارة أعمال العنف.

ولفت إلى أن إصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلى على فتح باب المغاربة وإدخال المتطرفين اليهود بلباسهم الدينى للمسجد يشكل نهجا مباشرا لإثارة الصراع الدينى وتحديا صارخا لمشاعر جميع المسلمين.

وشدد "المومنى" على أن ممارسات إسرائيل تجاه الأماكن المقدسة باستباحة حرمة المقدسات واستفزاز المصلين ومنعهم من الوصول لأماكن عبادتهم مرفوضة ومدانة وتخالف المواثيق والمعاهدات الدولية.

وقال إنه يتعين على إسرائيل التوقف عن ممارساتها التى تهدف إلى تغيير واقع وتراث المدينة المقدسة التاريخى، مطالبا الحكومة الإسرائيلية بضرورة ضمان الوصول للأماكن المقدسة وحماية حرية العبادة فيها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج