أخبار عاجلة

بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء -
أفضل 10 قوات جوية عربية .. لن تتوقع الدولة رقم 1 -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
حقائق عن مشروب نسكافيه -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة عن فوائد اليانسون -
زوجة الهضبة تطرده من «منزل لندن».. وتأجيل إعلان الطلاق -
بالصور.. اشتباك بين ''قاضي الحشيش'' وشريكه داخل القفص.. ووالد الفتاة ''هقتلك عيالك '' -
مخاوف من انتشار الملاريا بأسوان.. والصحة: الإجراءات مشددة -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
منسقة الوقفة الشعبية لمساندة السيسي بواشنطن: «النهاردة وقفة وبكرة العيد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مصلحة المطارات الليبية: دورنا يتركز فى المحافظة على سلامة الركاب

Google+ Print
مصلحة المطارات الليبية: دورنا يتركز فى المحافظة على سلامة الركاب مصلحة المطارات الليبية: دورنا يتركز فى المحافظة على سلامة الركاب

أكد مدير مصلحة المطارات الليبية، محمد بيت المال، أن الوضع الأمنى بجميع المطارات هو مسئولية الجهات الأمنية القائمة على حمايتها وليس مصلحة المطارات.

وقال "بيت المال"، فى تصريح صحفى اليوم السبت، إن دور المصلحة هو التشغيل فقط والمحافظة على سلامة الركاب، لافتاً إلى أن دور المصلحة عندما يكون الوضع الأمنى سيئا بأحد المطارات كما حدث فى مطار طرابلس مؤخراً، هو إقفال المطار مباشرة حفاظاً على حياة المواطنين.

وناشد مدير مصلحة المطارات الجهات المسئولة المتمثلة فى وزارتى الدفاع والداخلية ورئاسة الأركان لتأمين المطارات حفاظاً على حماية الركاب والمسافرين.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365