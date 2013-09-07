مصلحة المطارات الليبية: دورنا يتركز فى المحافظة على سلامة الركاب

أكد مدير مصلحة المطارات الليبية، محمد بيت المال، أن الوضع الأمنى بجميع المطارات هو مسئولية الجهات الأمنية القائمة على حمايتها وليس مصلحة المطارات.

وقال "بيت المال"، فى تصريح صحفى اليوم السبت، إن دور المصلحة هو التشغيل فقط والمحافظة على سلامة الركاب، لافتاً إلى أن دور المصلحة عندما يكون الوضع الأمنى سيئا بأحد المطارات كما حدث فى مطار طرابلس مؤخراً، هو إقفال المطار مباشرة حفاظاً على حياة المواطنين.

وناشد مدير مصلحة المطارات الجهات المسئولة المتمثلة فى وزارتى الدفاع والداخلية ورئاسة الأركان لتأمين المطارات حفاظاً على حماية الركاب والمسافرين.

>