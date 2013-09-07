مظاهرة فى لبنان رفضا للضربة الأمريكية المحتملة لسوريا

نظم عدد من الشباب اللبنانى والسورى، مظاهرة فى ساحة عوكر قرب السفارة الأمريكية فى لبنان، احتجاجا ورفضا للتدخل الأمريكى العسكرى فى سوريا.

وأحرق المحتجون خلال المظاهرة صورة للرئيس الأمريكى باراك أوباما ورفعوا أعلاما لبنانية وسورية وفلسطينية ولافتات طالبت بمنع العدوان وشكرت البابا فرنسيس الأول بابا الفاتيكان على دعوته لتخصيص اليوم السبت للصوم والصلاة من أجل السلام فى سوريا والعالم.

وجرى خلال المظاهرة عزف النشيدين الوطنيين اللبنانى والسورى ووقفوا دقيقة صمت اعتراضا على مواقف الجامعة العربية وبعض الأنظمة العربية تجاه الأزمة السورية، على حد وصفهم.