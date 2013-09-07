والدة أحد شهداء «بورسعيد» تطالب الألتراس بعدم تشجيع الأهلى

ألقت والدة أحد شهداء مذبحة بورسعيد، عقب تأجيل المحاكمة الشهيرة بـ«مذبحة بورسعيد»، باللوم على تجاهل قيادات النادى الأهلى لتلك المحاكمة، مؤكدة أنهم فوجئوا بعدم حضور أحد، مشيرة إلى أنها طبيعة النادى الذى توفى أبناؤنا تقديرا له.

ووجهت والدة الشهيد، رسالة إلى شباب الألتراس، الذين يحضرون الماتشات، قائلة لشباب الألتراس،" لا تذهبوا لتشجيع الأهلى كى يأخذوا موعظة من الإهمال الذى نلاقيه منهم، مؤكدة لم نر ولو حتى عامل نظافة ليقف بجانبنا فهل الـــــ72 الذين توفوا كانوا فى نظر النادى الأهلى كلابا، ولا يطلب منا أحد السكوت فمن ماتوا كانوا أفضل من أى منهم".

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