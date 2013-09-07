رئيس الوزراء الليبى: هناك إجراءات استخبارية مع مصر لمنع تهريب السلاح

(أ. ش. أ)

أكد رئيس الوزراء الليبى، على زيدان، أهمية التعاون بين مصر وليبيا فى شتى المجالات، وقال فى مقابلة مسجلة مع التليفزيون المصرى بثها مساء اليوم، السبت، إنه ناقش مع عدد من مسئولى الدولة فى مصر عددا من الاتفاقيات وبعض المسائل والجوانب السياسية والتعاون الاقتصادى والاستثمارى والأمنى والعسكرى.

وشدد زيدان على حرص البلدين على تنمية العلاقات وتوجيهها لمصالح البلدين، لافتا إلى أن التغيرات التى حدثت فى مصر تعد شأنًا داخليًا، وأن ليبيا لا تتدخل فى الشأن الداخلى لمصر، مؤكدا على احترامه لخيارات الشعب المصرى.

وأشار رئيس الوزراء الليبى إلى أن الأسلحة التى يتم إدخالها إلى مصر من ليبيا تأتى عن طريق مهربين، وليس الحكومة الليبية، داعيا القوات المصرية إلى السيطرة على الحدود والتعاون لعدم تمكينهم من تهريب الأسلحة وزعزعة الأمن فى مصر، مؤكدا وجود إجراءات استخباراتية من أجل ضبط هذا الأمر.

وقال "زيدان" إن نتائج الثورات التى حدثت فى مصر وليبيا أثمرت بعض النتائج، وعلى رأسها القضاء على الديكتاتورية، مؤكدًا أن الحرية مسئولية قبل أن تكون حق وأن الحرية التى تحققت هى القيام بالواجبات والإسهام فى بناء الوطن، مضيفا أن بلاده تعانى من مشكلة الأمن بسبب انهيار الجيش والشرطة وجهاز المخابرات.

وفى سياق آخر، أوضح زيدان أن موقف ليبيا بشأن الأزمة السورية هو ضد أى تدخل عسكرى فى سوريا، مؤكدا فى الوقت ذاته أن النظام السورى ظلم شعبه وينبغى للشعب السورى أن يختار من يحكمه بطريقة ديمقراطية، مؤكدا إدانته للنظام السورى إذا ثبت استخدامه للأسلحة الكيماوية - حسب رئيس الوزراء الليبى.