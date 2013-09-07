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وزارة الصحة: وفاة سيدتين سعوديتين بالفيروس التاجى وإصابة رجلين

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وزارة الصحة: وفاة سيدتين سعوديتين بالفيروس التاجى وإصابة رجلين وزارة الصحة: وفاة سيدتين سعوديتين بالفيروس التاجى وإصابة رجلين

قالت وزارة الصحة اليوم "السبت"، إن امرأتين سعوديتين توفيتا نتيجة لإصابتهما بالفيروس التاجى وانتقل الفيروس إلى سعوديين آخرين ليرتفع إلى 44 عدد الأشخاص الذين توفوا بالمملكة لإصابتهم بالفيروس.

وقالت منظمة الصحة العالمية الشهر الماضى، إن عدد الأشخاص الذين تأكدت إصابتهم بالفيروس فى أنحاء العالم فى العام المنصرم بلغ 102 توفى نصفهم تقريبا.

وقالت وزارة الصحة فى بيان إن امرأة عمرها 41 عاما، تعمل فى قطاع الصحة، توفيت بالعاصمة الرياض وتوفيت امرأة أخرى عمرها 79 عاما، كانت تعانى من أمراض أخرى فى حفر الباطن، وهى بلدة فى شمال شرق السعودية.

كما أشارت الوزارة إلى إصابة رجلين أحدهما فى الثلاثين من عمره، وعمر الثانى 47 عاما، وقالت إنهما فى وحدة العناية المركزة بالرياض وحفر الباطن.

وظهر الفيروس التاجى، الذى يسبب متلازمة الجهاز التنفسى الخاصة بالشرق الأوسط، والذى يسبب السعال والحمى والالتهاب الرئوى فى السعودية العام الماضى، وأشارت تقارير إلى إصابة أشخاص بالفيروس فى الخليج وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وتونس وبريطانيا.

ولم تقدم منظمة الصحة العالمية توصية بتقييد السفر لكنها حثت السلطات الصحية فى أنحاء العالم على مراعاة اليقظة. وقالت إن المسافرين فى الآونة الأخيرة العائدين من منطقة الشرق الأوسط ويصابون بعدوى الجهاز التنفسى يجب إجراء فحوص عليهم للتأكد من خلوهم من الإصابة بالفيروس التاجى.
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مصر 365

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