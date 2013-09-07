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تياجو سيلفا: رفضت برشلونة مرتين من أجل إطعام عائلتي

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تياجو سيلفا: رفضت برشلونة مرتين من أجل إطعام عائلتي تياجو سيلفا: رفضت برشلونة مرتين من أجل إطعام عائلتي

رفض البرازيلي تياجو سيلفا مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي الاتهامات الموجهة له بأنه رفض الانضمام إلى برشلونة مرتين من أجل المال مؤكدا أن لاعب الكرة لديه عائلة ويجب إطعامهم.

وقال سيلفا لصحيفة (جارديان) "لقد كان من الصعب أن أرفض الانضمام إلى برشلونة، إنه ليس سر أن أكشف بأنني معجب بالفريق منذ الطفولة وكان حلمي الانضمام إليهم".

وتابع "ولكن الحياة عبارة عن قرارات وأحيانا تكون عكس رغباتنا، أسمع الكثير يقولون أنني رفضت ذلك بسبب المال ولكن هل نسوا بأننا نمتلك عائلات ويجب إطعامهم .. فلماذا أقبل اللعب بمال أقل مع برشلونة؟ لماذا اللاعبون مضطرون للتضحية بأنفسهم؟".

وكان باريس سان جيرمان قد رفض انتقال تياجو سيلفا إلى برشلونة هذا الصيف محتفظا بقائده للموسم الثاني بعد انتقاله إليه من ميلان الإيطالي.

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