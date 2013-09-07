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من الشخص الذي يهدّده أحمد حلمي؟

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من الشخص الذي يهدّده أحمد حلمي؟ من الشخص الذي يهدّده أحمد حلمي؟

بعد عدة تحذيرات أرسلها الفنان الكوميديّ أحمد حلمي إلى أحد الأشخاص، ممّن قاموا بانتحال شخصيّته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بهدف إغلاق الحساب الوهميّ، يبدو أنّ هذا الشخص لم يبالِ بتلك التحذيرات بتاتاً، بل تمادى في الحديث بلسان حلمي مع الجمهور، ما دفع الأخير إلى تهديده صراحة، عبر التأكيد أنّه توصّل إلى الكشف عن هويته، قائلاً له، عبر حسابه الشخصيّ: "تمّ التعرّف إلى صاحب "الأكونت" المزيّف، والقضيّة ستحوّل من شخص غير معروف إلى شخص أصبح معلوماً". ثمّ أضاف في تغريدة أخرى قائلاً: "اسم صاحب "الأكونت" هو محمود سعد، وسأعطي له فرصة إلى الغد، وهو يعلم جيّداً ما يجب أن يفعله".
على الجانب الآخر، ينتظر أحمد حلمي عرض برنامج اكتشاف المواهب "Arabs Got Talent"، حيث يُشارك حلمي في لجنه تحكيمه للمرّة الأولى.

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سيدتي